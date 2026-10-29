Un român în vârstă de 26 de ani a fost condamnat în primă instanță, în Italia, la 14 ani și două luni de închisoare pentru uciderea unui bărbat de 42 de ani, pe fondul unei datorii de 80.000 de euro legate de traficul de droguri. Potrivit presei italiene, inculpatul a izbucnit în plâns în momentul în care judecătorul a citit sentința.

Român condamnat la peste 14 ani de închisoare în Italia pentru uciderea unui bărbat. Foto: Shutterstock

Cleo Koludra Ștefănescu a fost găsit vinovat de uciderea lui Luca Leone, pe care l-a atacat în curtea locuinței sale din Vigevano, în provincia Pavia. Cazul a fost relatat de publicația italiană Il Giorno.

Crima s-a produs în dimineața zilei de 6 mai 2025, în jurul orei 04:30, pe corso Novara, în localitatea Vigevano. Luca Leone, în vârstă de 42 de ani, locuia acolo împreună cu soția sa.

În declarațiile date anchetatorilor, Ștefănescu a susținut că între el și victimă exista un conflict legat de o datorie de aproximativ 80.000 de euro. Potrivit versiunii prezentate de român, suma reprezenta contravaloarea a 2,5 kilograme de cocaină pe care i le-ar fi vândut italianului.

Inculpatul a afirmat că Leone refuza să achite datoria și că îl amenințase. El a susținut că s-a dus la locuința bărbatului pentru a-și recupera banii, nu pentru a-l ucide.

Confruntarea dintre cei doi a degenerat, iar Luca Leone a fost înjunghiat de peste 50 de ori cu un cuțit de bucătărie, în curtea din spatele casei. Soția victimei se afla în locuință în momentul atacului, însă nu ar fi asistat direct la scenele violente.

Carabinierii au ajuns la fața locului și l-au găsit pe Ștefănescu în apropiere, cu arma însângerată asupra sa. Bărbatul a fost reținut, iar echipajele medicale sosite la adresă au constatat decesul victimei.

Românul și-a recunoscut fapta în fața autorităților și a fost asistat de avocatul Roberto Grittini pe parcursul procedurilor judiciare.

Procesul s-a desfășurat la Tribunalul din Pavia, în fața magistratului Pasquale Villani, prin procedura simplificată prevăzută de legislația italiană. Aceasta permite reducerea cu o treime a pedepsei în condițiile aplicabile procedurii respective.

Procuroarea Valentina De Stefano solicitase o condamnare la 20 de ani de închisoare. Instanța a stabilit însă pedeapsa la 14 ani și două luni de detenție.

Potrivit publicației Il Giorno, avocatul apărării s-a declarat mulțumit de hotărâre și a precizat că, de comun acord cu clientul său, nu va formula apel. În aceste condiții, sentința urma să rămână definitivă, conform informațiilor relatate de presa italiană.