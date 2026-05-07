Analiză Adevărul despre criza din AUR: „Simion nu mai are controlul deplin”. Ce urmează pentru partid

„Simion nu mai controlează foarte bine partidul” – este diagnosticul pus de sociologul Barbu Mateescu într-o analiză despre viitorul AUR. Pe măsură ce partidul încearcă să devină „respectabil” pentru a fi acceptat la masa puterii, influența unor noi lideri crește, pregătind terenul pentru o confruntare internă ce ar putea culmina cu înlăturarea de la vârf a unuia dintre grei. În același timp, Ludovic Orban avertizează că jocul de imagine cu premierul Călin Georgescu este doar o iluzie electorală, într-un moment în care criza politică și ignorarea AUR de către președintele Nicușor Dan împing formațiunea spre o izolare tot mai mare.

„Adevărul” a stat de vorbă cu sociologul și analistul politic Barbu Mateescu, care spune că adevărata miză pentru AUR este 2028. Acesta punctează faptul că George Simion nu mai exercită un control deplin asupra formațiunii, pe fondul presiunilor de „normalizare” politică a AUR. În acest context, crește influența unor figuri precum Petrișor Peiu sau Dan Dungaciu.

„Simion nu mai controlează foarte bine partidul. Presiunea de a face AUR respectabil a condus la creșterea rolului unor oameni precum Peiu sau Dungaciu. De văzut care dintre cei trei se aliază pentru a-l mazili pe al treilea. Când s-a întâmplat asta în trecut, în cazul lui Claudiu Târziu, totul s-a terminat cu un singur câștigător. Orgoliul lui Simion și implicit frica lui de a pierde partidul sunt semnificative. Nu va fi ceva rapid ci, exact ca în cazul Târziu, o confruntare care se va finaliza anul viitor sau mai târziu.”, spune Barbu Mateescu.

Marketing electoral în jurul lui Călin Georgescu

Prezent la „Interviurile Adevărul Live”, președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a punctat lipsa de constanță în declarațiile publice ale liderilor AUR. După ce, inițial, au susținut ideea unui guvern condus de Călin Georgescu, după votarea moțiunii, George Simion a declarat că partidul și-ar dori un viitor premier membru AUR. Orban consideră că partidul încearcă o strategie de imagine.

„Ce face AUR este marketing electoral. Adică ei știu că există foarte mulți cetățeni români care îl simpatizează pe Călin Georgescu și, exact pentru a păstra acest public aproape de AUR și pentru a-i menține ca votanți, fac marketing electoral în jurul lui.

Georgescu este trimis în judecată pentru fapte grave. Cum să îl propui premier? PSD nu poate accepta așa ceva. De altfel, AUR susține această propunere de premier, dar strict din motive electorale, nu pentru că ar exista o posibilitate reală de a se ajunge la o formulă de guvern condusă de Călin Georgescu.”

Această teorie este susținută și de Barbu Mateescu, care spune că sunt foarte importante și canalele de comunicare folosite de AUR în declarațiile publice.

„Mă întreb dacă informația a ajuns la cea mai mare parte a votanților AUR. Dacă nu e pe Realitatea, TikTok și părțile Facebook unde ei sunt prezenți, informația nu a ajuns la ei.”, declară analistul politic.

Ce se întâmplă cu eticheta de partid anti-sistem a AUR?

AUR se află la o răscruce de imagine: riscă să-și piardă aura de partid de revoltă care l-a consacrat.

„La nivelul oamenilor care nu votează AUR, declarațiile AUR vor continua să aibă impactul știut. AUR nu-și va schimba tonul și deci nici eticheta. La nivelul Palatului Cotroceni, bănuiesc că, cel puțin prezența lui Simion la vârful partidului, e relevantă pentru definirea AUR. Având în vedere opiniile clare pe subiect ale lui Nicușor Dan, întrebările sunt bune pentru după 2028. AUR nu este în discuție pentru o guvernare, președintele fiind inflexibil aici. Deci subiectul nu prea există”, spune Barbu Mateescu.

Ludovic Orban este rezervat în privința intențiilor AUR și consideră că, în cazul în care vor ajunge la guvernare, vor pierde parte din susținerea electorală de care se bucură în acest moment.

„PSD nu va accepta să intre la guvernare cu AUR, indiferent cine ar fi premierul, fie că îl cheamă Călin Georgescu sau altfel, și cu atât mai puțin cu Călin Georgescu. În lanțul acesta de scenarii, există și o anumită disperare de a ajunge la putere. Sunt dispuși să intre la guvernare chiar și în formule alternative.

Adică există scenarii în care ar putea intra la guvernare și fără Călin Georgescu premier, cu Sorin Grindeanu, de exemplu. N-ar fi chiar rău ca populația să vadă, în final, de ce sunt capabili după o perioadă de opoziție.”, a declarat Ludovic Orban.

George Simion vede o soluție pentru un astfel de scenariu, și a declarat marți seara că AUR este pregătit să intre la guvernare.

„Ne putem asuma o guvernare în condițiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcția de premier va fi acceptată și, bineînțeles, urmându-și făgașul constituțional, întrunește numărul necesar de voturi în Parlament, respectiv 233. Mai departe, nu putem decât reacționa la afirmațiile lui Nicuşor Dan, care a anunțat că va purta, în pofida prevederilor constituționale, niște consultări informale pentru ca ulterior să ajungă la consultările formale. Ei bine, atâta timp cât noi nu vom fi convocați, nu vom fi invitați de către președintele României la consultările reale, la găsirea unei soluții pentru ieșirea din criză, noi mai departe nu vom merge, așa cum am anunțat și acum două săptămâni când era vorba să depunem noi, fără susținere, fără a ne baza pe 233 de semnături și 233 de voturi o moțiune de cenzură, nu vom fi idioți utili.”

Scenariul anticipatelor nu este exclus, dar este improbabil

Un discurs repetat de parte din liderii partidului este cel al anticipatelor, în condițiile în care nici PSD nu ar vrea să guverneze cu AUR. Chiar în ziua votării moțiunii, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat pentru „Adevărul” că, dacă toți actorii politici se vor ține de cuvânt se va ajunge la alegeri anticipate.

Sociologul Barbu Mateescu spune că AUR nu are vreo șansă să stârnească o astfel de inițiativă în Parlament și să adune o majoritate.

Ludovic Orban nu exclude scenariul anticipatelor în situația de față. Fostul premier este de părere că PSD nu a ales momentul potrivit pentru depunerea moțiunii de cenzură luând în considerare și contextul internațional.

„Dacă nu se poate forma un guvern și apare o criză, atunci trebuie să faci alegeri anticipate. Nu se putea găsi un moment mai prost pentru PSD de a declanșa această criză politică decât momentul în care au declanșat-o.

Situația pe plan internațional este extrem de complicată și fluidă, iar asta are impact asupra relațiilor diplomatice și asupra conjuncturilor economice.”, concluzionează Ludovic Orban.

Miercuri, 6 mai, președintele Nicușor Dan a consultări „informale” la Cotroceni cu liderii politici, pe rând, pentru găsirea unei soluții la actuala criză politică. AUR nu a fost invitat.