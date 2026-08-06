Un australian în vârstă de 82 de ani, care a parcurs pe bicicletă aproximativ 5.300 de kilometri pentru a strânge fonduri în scop caritabil, a murit la doar o zi după încheierea provocării, au anunțat membrii familiei sale.

Bob Montgomery finalizase duminică traseul dintre Broome, în vestul Australiei, și Bowral, în apropiere de Sydney, o călătorie de șase săptămâni pe care a numit-o „One Last Ride” („O ultimă cursă”), potrivit BBC.

Alături de nepotul său, în vârstă de 18 ani, acesta a reușit să strângă aproximativ 105.000 de dolari australieni pentru o organizație care sprijină persoanele afectate de scleroza laterală amiotrofică (Motor Neurone Disease - MND).

Potrivit familiei, decesul a fost neașteptat, dar s-a produs în liniște, la o zi după încheierea campaniei. Soția sa, Jenny, alături de care a fost căsătorit timp de 59 de ani, i-a fost alături în ultimele clipe.

Montgomery era cunoscut pentru implicarea sa în strângerea de fonduri pentru pacienții cu această boală, cauza având pentru el o semnificație personală după pierderea unui membru al familiei. Cursa recent încheiată a fost a șasea acțiune caritabilă de acest tip în care s-a implicat.

La sosirea în Bowral, ciclistul a fost întâmpinat de comunitatea locală cu aplauze, după traversarea continentului australian. În declarațiile oferite după finalul provocării, el spunea că întâlnirile cu oamenii și sprijinul primit pe traseu au fost printre principalele motive care l-au motivat să continue.

Organizația MND NSW a transmis, la scurt timp după o reuniune organizată pentru a marca succesul campaniei, că Bob Montgomery a suferit un episod medical fatal.

Reprezentanții fundației au transmis că au pierdut un susținător devotat și un prieten apropiat, subliniind contribuția sa remarcabilă la sprijinirea persoanelor afectate de boală.