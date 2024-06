Budapest Pride: Marea revoltă împotriva politicilor anti-LGBTQ+ ale lui Viktor Orban VIDEO

Budapesta a fost martora unei parade Pride impresionante în acest weekend, unde mii de oameni au fluturat drapele în culorile curcubeului și au scandat împotriva guvernului condus de premierul Viktor Orban, relatează Reuters.

Evenimentul anual a fost marcat de cereri pentru alegeri anticipate și pentru oprirea politicilor discriminatorii adoptate de administrația Orban.

Politicile anti-LGBTQ+ ale lui Orban

Premierul Viktor Orban, în funcție din 2010, a implementat o agendă creștin-conservatoare care a inclus interzicerea „promovării homosexualității” printre minorii sub 18 ani în 2021, o mișcare criticată dur de organizațiile pentru drepturile omului și de Uniunea Europeană.

Anna Reti, în vârstă de 30 de ani, participantă la marș, a subliniat importanța evenimentului: „Este foarte important să fim aici ... pentru a arăta că existăm și contăm”. Mulți maghiari LGBTQ+ se confruntă cu discriminare și ostilitate în viața de zi cu zi, a mai spus Reti.

„De exemplu, am ieșit pe stradă zilele trecute cu niște accesorii curcubeu și oamenii s-au holbat la mine", a spus ea.

Guvernul lui Orban nu recunoaște căsătoriile între cuplurile homosexuale și a restricționat adopțiile de către aceste cupluri, afirmând că aceste măsuri sunt pentru protecția copiilor, deși au stârnit îngrijorări și neliniști în rândul comunității LGBTQ+ din Ungaria.

Ambasadorul SUA în Ungaria, prezent la Budapest Pride

Ambasadorul SUA în Ungaria, David Pressman, a participat la eveniment și a subliniat sprijinul Statelor Unite pentru drepturile LGBTQ+. Pressman, cunoscut pentru stilul său direct și combativ, a fost criticat de presa pro-Orban pentru susținerea sa publică a comunității LGBTQ+.

„Aceasta este o țară uimitoare, cu o istorie bogată de oameni care s-au ridicat și au luptat pentru libertate. Oamenii de aici care mărșăluiesc astăzi o fac în cele mai bune tradiții ale țării.", a declarat el reporterilor, conform sursei citate

Evenimentul de la Budapesta a avut un ecou puternic în comunitatea internațională, cu ambasadele a 33 de țări cerând Ungariei să protejeze drepturile LGBTQ+ și să elimine legislațiile discriminatorii.

Protestul de la Budapesta face parte dintr-un efort mai larg pentru a contracara politica anti-LGBTQ+ din Ungaria și pentru a susține diversitatea și incluziunea în societatea maghiară.

Bucharest Pride 2024

În perioada 21 – 29 iunie, și capitala României va găzdui Bucharest PRIDE 2024, cel mai important eveniment al comunității LGBTQIA+ din România. Organizat de Asociația ACCEPT, Bucharest PRIDE include o serie de evenimente diverse, culminând cu celebrul marș programat pentru 29 iunie. Tema acestui an, "WE ARE READY", subliniază că societatea românească este pregătită pentru egalitate în drepturi și respect față de diversitatea sexuală și de gen.

Evenimentele includ proiecții de filme queer, discuții interactive și un concert în PRIDE Park din Parcul Izvor, unde Olivia Addams va fi în centrul atenției. Marșul începe de la Piața Victoriei și se va încheia în Parcul Izvor, oferind comunității LGBTQIA+ și aliaților săi o platformă pentru afirmarea identității și revendicarea drepturilor fundamentale.