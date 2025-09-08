Elena Udrea a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea

Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.

"Vă răspund doar la această întrebare şi, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea", a declarat Elena Udrea pentru Antena 3 CNN.

În 17 iulie, la ieşirea din penitenciar, Elena Udrea a fost întrebată dacă a văzut că Florian Coldea are probleme penale, scrie News.

”Să ştiţi că eu n-am ratat nicio emisiune, eu ştiu tot. Vă spun şi ce a zis ieri la televizor, deci urmăresc absolut tot. Bine, vine rândul ca fiecare să plătească. Este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Acum nu ştiu, nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dar ce faci altora ţi se întoarce ţie, asta este clar”, a spus Udrea.

Întrebată dacă ar fi scăpat de închisoare în cazul în care ar fi vorbit în faţa procurorilor la momentul potrivit, Elena Udrea a răspuns: „Eu zic că există onoare, există demnitate pe lumea asta şi mai ales nu sunt de acord mai ales cu bărbaţii care sacrifică orice de dragul libertăţii lor. Femeile, să zici că sunt mai slabe, sunt mai sensibile, au acasă copii, dar ele sunt mai puternice. Deci nici n-aş fi avut ce să spun, dar şi dacă aş fi avut, n-aş fi făcut-o niciodată”.

În iunie 2022, Udrea, aflată în detenţie în Bulgaria în aşteptarea extrădării, nega, într-o postare pe Facebook, că s-ar fi înţeles cu fostul adjunct al SRI Florian Coldea să o scape de dosare sau că ar fi parteneră de afaceri cu acesta. ”Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”, susţinea ea,

”Nu m-am înţeles cu Florian Coldea să mă scape de dosare! Nu sunt parteneră de afaceri cu Florian Coldea! Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”, scria Udrea.

Ea admitea că este posibil ca ea şi Florian Coldea să aibă prieteni comuni, după cum este sigur că au adversari comuni, ceea ce nu i-a făcut pe amândoi prieteni.

La începutul lunii iulie. DNA i-a trimis în judecată pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, pe fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, pe avocatul Doru Trăilă şi a pe omul de afaceri Dan Tocaci, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, câte două infracţiuni de trafic de influenţă, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată (autorat sau complicitate) şi spălarea banilor.

Denunţător în acest dosar a fost omul de afaceri Cătălin Hideg, care are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă, în urma unei anchete desfăşurate de Parchetul European. Acesta a susţinut public că i s-a spus că Florian Coldea este ”singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul său penal. Hideg mai spunea că a dat deja avocatului Trăilă 100.000 de euro, suma totală convenită fiind de 600.000 de euro.

Anchetatorii afirmă în rechizitoriu că activitatea infracţională a fost una planificată, argumentând că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă şi-au constituit societăţi de consultanţă, iar prin societăţile astfel înfiinţate au încheiat contracte de consultanţă generală, pe de o parte cu societatea de avocatură (SCP Doru Trăilă şi Asociaţii), iar pe de altă parte între societăţile lui Coldea şi Dumbravă.