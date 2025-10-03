search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Alina Bica, fosta șefă DIICOT, liberă definitiv. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul de arestare și de executare a pedepsei

Publicat:

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Alina Bica, fostă șefă a DIICOT FOTO: Adevărul
Alina Bica, fostă șefă a DIICOT FOTO: Adevărul

Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

”(...) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, este sentinţa pronunţată, vineri, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, scrie News.

Magistraţii au mai decis retragerea documentelor de urmărire a fostei şefe a DIICOT.

”Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”, se mai arată în sentinţă.

Decizia magistraţilor este definitivă.

În mai 2023, Ministerul Justiţiei prezenta situaţia ”fugarilor” români, iar în legătură cu Alina Bica nota: ”împotriva sa a fost emis de către Tribunalul Bucureşti un mandat european de arestare pentru punerea în executare a pedepsei de 4 ani închisoare la care a fost condamnată definitiv pentru infracţiunea de favorizare a infractorului”.

”În urma localizării sale în Republica Italiană, a fost transmis mandatul european de arestare autorităţii italiene competente, care a refuzat executarea, dispunând recunoaşterea şi executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Italiene. În prezent, au fost individualizate măsurile de probaţiune în Italia”, a transmis atunci Ministerul Justiţiei.

În noiembrie 2019, Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins apelul formulat de Alina Bica la sentinţa prin care a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare.

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost dată atunci în urmărire.

Colecţia de dosare penale a Alinei Bica

Alina Bica a fost implicată, începând cu anul 2015, în mai multe dosare penale, în care mai apoi au fost operate disjungeri faţă de alţi inculpaţi. Dosarul mitei de la Horia Simu, cel al despăgubirilor ilegale de la ANRP şi cel al favorizării oamenilor de afaceri Adriean Videanu şi Ovidiu Tender sunt cele trei cauze în care a fost vizată fosta şefă a DIICOT. În primele două, Alina Bica a fost achitată, dar în ultimul a primit o condamnare de 4 ani. 

Fosta şefă a DIICOT a fost achitată definitiv, pe 26 iunie 2018, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul privind mita pentru clasarea cauzei în care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu. 

Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
