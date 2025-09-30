Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Fostul candidat la prezidențiale, judecat în două dosare

Călin Georgescu are marți, 30 septembrie, primul termen în procesul în care este acuzat de propagandă legionară. Dosarul a fost trimis în judecată de procurori în luna iulie, iar Georgescu se află sub control judiciar încă din februarie.

În urma scrutinului din noiembrie 2024, Călin Georgescu, candidat independent, și Elena Lasconi (USR) au intrat în turul al doilea, în timp ce Marcel Ciolacu, atunci lider PSD și favorit al sondajelor, a ieșit pe locul trei.

Pe 6 decembrie, CCR a invalidat primul tur după ce documente prezentate în CSAT au arătat implicarea Rusiei, finanțări suspecte și campanii obscure de promovare pe TikTok în favoarea lui Georgescu.

La scurt timp, pe 26 februarie 2025, fostul candidat a fost ridicat de procurori și pus sub control judiciar, fiind acuzat inclusiv de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și de legături cu gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra.

Pe 2 iulie, procurorii l-au trimis pentru prima dată în judecată pentru promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și pentru propagandă legionară, făcând referire la Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu.

Al doilea dosar: plan de destabilizare

Călin Georgescu este judecat și într-un al doilea dosar, deschis după descoperirea unor arme și explozibili folosite de rețeaua lui Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, planul urmărea infiltrarea în protestele de după anularea alegerilor și crearea de haos pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Între timp, Horațiu Potra, considerat șeful grupării de mercenari, a fost prins pe 24 septembrie la Dubai, iar autoritățile române așteaptă acum procedurile de extrădare.