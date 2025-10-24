search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Reacția CSM la discuțiile despre pensiile speciale: „Independența justiției nu e negociabilă”

0
0
Publicat:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) transmite că orice modificare a statutului judecătorilor și procurorilor trebuie realizată cu implicarea autorității judecătorești și cu respectarea independenței justiției, „garanție esențială a statului de drept”.

CSM a transmis un comunicat de presă. FOTO: arhivă
CSM a transmis un comunicat de presă. FOTO: arhivă

Reacția vine în contextul discuțiilor politice privind reformarea pensiilor magistraților, subiect care a stârnit discuții în coaliția de guvernare și în societate.

„Este esenţial ca aspectele care privesc statutul magistraţilor să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept”, se arată în comunicatul transmis vineri de CSM.

Instituția precizează că președintele CSM a participat, alături de șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de procurorul general al României, la o întâlnire organizată la Parlament, la invitația președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai executivului.

CSM: Independența justiției nu trebuie afectată

Reprezentanții CSM subliniază că dezbaterile referitoare la statutul magistraților trebuie să respecte principiile constituționale:

„Independenţa justiţiei, predictibilitatea şi stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să ţină cont de rolul justiţiei într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiţii care să nu transforme corpul profesional al magistraţilor într-o ţintă de presiune publică, trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituţional onest, pe care de altfel Consiliul l-a solicitat în mod constant”, se mai arată în comunicat.

CSM avertizează, de asemenea, asupra riscului de stigmatizare a magistraților în dezbaterea publică privind pensiile de serviciu, atrăgând atenția că un astfel de discurs poate afecta încrederea populației în sistemul judiciar.

Dispută politică pe tema pensiilor magistraților

Reacția CSM vine după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat formarea unui grup de lucru pentru elaborarea unei noi legi a pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a respins, pe motive procedurale, proiectul adoptat anterior de Parlament.

Grindeanu afirmă că obiectivul său este „deblocarea situației din justiție” și adoptarea rapidă a unei legi constituționale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma pensiilor de serviciu rămâne o prioritate: „Negociez orice, am participat la toate negocierile posibile, dar nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru, în sectorul public sau în sectorul privat”, a afirmat șeful Guvernului.

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a respins ideea unui referendum pe această temă: „Pe subiectul pensiilor magistraţilor nu există această dezbatere în societate, adică suntem cu toţii de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate”, a spus acesta.

Curtea Constituțională a respins proiectul inițial privind pensiile magistraților, motivând lipsa avizului CSM și nerespectarea termenului procedural necesar solicitării acestuia. După decizia CCR, USR a propus organizarea unui referendum în cazul în care proiectul ar fi respins și pe fond.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
digi24.ro
image
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
stirileprotv.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
gandul.ro
image
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
mediafax.ro
image
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
observatornews.ro
image
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
playtech.ro
image
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fiica unuia dintre cei titrați antrenori din istorie a spus totul despre tatăl ei: ”Se îmbracă prost” / ”Accese de nebunie?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Se schimbă tot ce știam despre impozitele pe clădiri. Se întâmplă la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
click.ro
image
Care este cel mai bun detergent de rufe din comerț: „Este cel pe care ar trebui să-l alegem cu toții”
click.ro
image
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?