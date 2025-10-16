search
Joi, 16 Octombrie 2025
CSM: Declarațiile lui Stelian Ion după achitarea lui Bănicioiu încalcă independența judecătorilor Înaltei Curți

Publicat:

CSM spune că fostul ministru al Justiției Stelian Ion a încălcat independența judecătorilor Înaltei Curți prin declarațiile făcute după achitarea lui Nicolae Bănicioiu. CSM acuză „presiune directă și inadmisibilă” asupra magistraților ICCJ.

Stelian Ion, fost ministru al Justiției FOTO Inquam
Stelian Ion, fost ministru al Justiției FOTO Inquam

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis joi că independența judecătorilor de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost afectată de declarațiile unui deputat, fost ministru al Justiției, care a criticat public o hotărâre definitivă de achitare pronunțată recent în materie penală.

Secția pentru judecători a CSM a decis, cu șapte voturi „pentru”, o abținere și un vot nul, că opiniile exprimate în spațiul public și preluate ulterior de mass-media reprezintă o formă de presiune externă și o tentativă de discreditare a instanței supreme.

Potrivit comunicatului, limbajul utilizat în aceste declarații, ce au inclus termeni precum „achitări pe bandă rulantă”, „putregai”, „sistem oligarhic” sau „mașină de spălat”, nu poate fi considerat o critică acceptabilă la adresa hotărârilor judecătorești definitive.

„Formularea acestora, imediat după pronunţarea unor hotărâri definitive de achitare, constituie o presiune directă şi inadmisibilă la adresa independenţei judecătorilor instanţei supreme, discreditând realizarea justiţiei”, se arată în comunicatul transmis de CSM.

Instituția subliniază că momentul ales pentru aceste declarații nu este întâmplător, fiind legat de o soluție cu impact mediatic și cu scopul evident de a transmite un mesaj politic în legătură cu activitatea instanței.

„Atacurile de o asemenea virulență, centrate pe discreditare și nu pe critică argumentată, erodează încrederea cetăţenilor în justiţie și reprezintă o formă inacceptabilă de presiune externă asupra activității judecătorilor”, precizează CSM.

Consiliul atrage atenția și asupra faptului că unele referiri la „modalități de anchetare a magistraților” sau la „necesitatea refacerii competenței DNA în cazurile de corupție din justiție” pot fi interpretate drept încercări de a exercita un control politic asupra instanțelor.

„Astfel de formulări creează percepția că instanțele nu sunt controlabile într-o formă dorită de declarant, constituind o amenințare indirectă la adresa independenței judecătorilor”, se menționează în comunicat.

CSM reafirmă că libertatea de exprimare a politicienilor nu poate justifica un discurs care subminează autoritatea instanțelor sau induce neîncredere în actul de justiție.

„Limbajul utilizat și acuzațiile aduse nu pot justifica în niciun moment legitimitatea unui eventual interes public”, transmite Secția pentru judecători, care face apel la echilibru și responsabilitate din partea celorlalte puteri ale statului.

Comunicatul CSM vine la două zile după reacțiile publice ale fostului ministru al Justiției Stelian Ion, care a criticat hotărârea de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu și explicațiile oferite de reprezentanții Înaltei Curți. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru descria justiția drept „un sistem oligarhic de protecție, de tip mafiot” și solicita refacerea competenței DNA privind anchetarea magistraților.

Politică

