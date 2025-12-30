Toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles au fost suspendate. Ce se întâmplă în Tunelul Canalul Mânecii

Eurostar a anunțat marți, 30 decembrie, că "toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles" sunt suspendate până la o nouă notificare.

Trenurile care leagă Parisul de Londra, programate inițial să plece la orele 15:12, 17:12, 20:12 și 21:12, sunt anulate. Același lucru este valabil și pentru trenurile în direcția opusă, programate pentru orele 14:31, 15:31 și 20:01. Pe linia dintre Bruxelles și capitala Angliei, trenurile de la 14:52 și 20:56 sunt înregistrate ca anulate. Pentru celelalte, în acest moment este afișat doar mesajul "stații nedeservite", scrie Le Parisien.

Eurostar le-a transmis marți dimineață pasagerilor să nu pornească la drum, din cauza unei „perturbări majore” în Tunelul Canalului Mânecii, care provoacă întârzieri severe și anulări de trenuri pentru cursele programate să plece în următoarele ore.

Potrivit unui comunicat al companiei, problemele au fost provocate de o defecțiune la alimentarea electrică a liniei aeriene din tunel, la care s-a adăugat și imobilizarea unui tren Le Shuttle (serviciul care transportă vehicule rutiere prin tunel).

Eurostar recomandă pasagerilor să amâne călătoria pentru o altă dată și să nu meargă la gară dacă nu au deja un bilet valabil pentru deplasare. Compania avertizează că inclusiv trenurile care pot circula sunt expuse la întârzieri mari și anulări de ultim moment.

„Din cauza unei probleme cu alimentarea cu energie electrică aeriană din Tunelul Canalului Mânecii și a unei defecțiuni ulterioare a trenului Le Shuttle, le recomandăm insistent tuturor pasagerilor noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să nu veniți la gară decât dacă aveți deja un bilet de călătorie. Regretăm că trenurile care pot circula sunt supuse întârzierilor severe și anulărilor de ultim moment.”, a comunicat compania.

Mai multe curse au fost deja anulate, inclusiv trenurile 14:31, 15:31 și 20:01 pe ruta Londra - Paris.

Și LeShuttle anunță întârzieri importante pe site-ul său pentru ruta Folkestone – Calais: pe partea britanică este indicată o întârziere de aproximativ trei ore și jumătate, iar pe partea franceză de aproximativ două ore.

De asemenea, National Rail a emis un avertisment similar, îndemnând pasagerii să își reprogrameze călătoriile, întrucât trenurile sunt susceptibile de întârzieri severe și anulări de ultim moment.

Pe reţelele sociale, utilizatorii şi-au exprimat nemulţumirea.

Întreruperea serviciilor afectează unul dintre cele mai aglomerate coridoare feroviare internaţionale din Europa, în plin sezon al călătoriilor de sărbători.

Trenurile Eurostar din Londra deservesc Parisul, Bruxellesul, Amsterdamul şi Disneyland Paris.