CSM își menține poziția în disputa privind pensiile de serviciu: „Noua lege nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marți, 14 octombrie, un nou comunicat prin care reafirmă poziția exprimată anterior în legătură cu modificările aduse pensiilor de serviciu. Instituția precizează că noua lege care schimbă regimul pensiilor magistraților nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene, contrazicând astfel recentele declarații ale unor reprezentanți ai Guvernului.

„Având în vedere afirmațiile recente ale unor reprezentanți ai puterii executive (...), Consiliul își menține întocmai poziția exprimată prin intermediul comunicatului din data de 10 octombrie 2025”, transmite CSM.

Consiliul reamintește că, în urma adoptării Legii nr. 282/2023, care a modificat condițiile de acordare și impozitare a pensiilor de serviciu, Comisia Europeană a evaluat pozitiv obiectivul 215 din PNRR, considerându-l îndeplinit în evaluarea preliminară din 15 octombrie 2024.

Comisia Europeană a revenit asupra evaluării după decizia CCR

Situația s-a schimbat, însă, după decizia Curții Constituționale nr. 724 din 19 decembrie 2024, prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor. „Comisia Europeană a revenit asupra evaluării preliminare, apreciind că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător”, explică CSM.

Consiliul precizează că acest lucru s-a întâmplat pentru că, după decizia CCR, prevederile privind impozitarea mai mare a pensiilor „nu pot fi puse în aplicare de Guvern”.

„Condițiile de pensionare au rămas consolidate”

CSM subliniază că poziția sa se bazează pe „realitatea obiectivă a faptelor”, reflectată în documentele oficiale ale Comisiei Europene.

„Este fără îndoială faptul că (...) condițiile de pensionare stabilite prin Legea nr. 282/2023 nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, arată instituția.

În scrisoarea transmisă de Comisia Europeană la 25 martie 2025 se arată că redeschiderea evaluării jalonului 215 a fost determinată exclusiv de invalidarea impozitării progresive a pensiilor de către Curtea Constituțională.

CSM: Noua lege privind pensiile magistraților nu are legătură cu cerințele UE

În continuare, CSM atrage atenția că efectele modificării Codului Fiscal prin Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 august 2025, „sunt similare impozitării prevăzute anterior de Legea nr. 282/2023”, ceea ce ar fi trebuit luat în considerare în evaluarea europeană.

„În aceste condiții, este evident că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene, astfel cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia”, se arată în comunicatul Consiliului.

Apel la cooperare instituțională

În final, CSM afirmă că, dacă au existat modificări ale poziției Comisiei Europene după 25 martie 2025, acestea ar fi trebuit comunicate oficial și instituției.

„Dacă (...) au intervenit modificări cu privire la evaluarea formulată de către Comisia Europeană, de care Guvernul României are cunoștință, în baza principiilor cooperării loiale şi al dialogului interinstituțional acestea ar fi trebuit comunicate și Consiliului Superior al Magistraturii”, se mai precizează în comunicat.