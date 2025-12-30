Fără contract după plecarea de la echipa de fotbal Petrolul Ploiești, antrenorul Adrian Mutu (46 de ani) joacă rol de patron la academia de fotbal pe care și-a deschis-o împreună cu Pescobar.

Cine vrea să-și aducă fiul la școala „Briliantului” trebuie să-i accepte regulile. Una spune că un copil nu are voie să se vopsească în cap. De asemenea, telefoanele și tablele sunt interzise. Culmea este că interdicțiile vin de la un fost fotbalist rebel, așa cum a fost Adi Mutu, care fugea din cantonamente și nu asculta de niciun antrenor.

Restricțiile, văzute ca un „un mod de a educa un copil”

„În academia mea, copiii nu au voie vopsiți în cap în nicio culoare decât în culoarea cu care s-au născut. Da, pare ciudat și unii părință săreau, se și uitau așa, puțin, că de ce, că dacă copilul vrea să se facă „colpi di sole”, știi, să se facă puțin, sau eu știu altă culoare, că l-a văzut pe Neymar sau pe X sau pe Y, eu nu accept așa ceva și asta a fost o regulă impusă de mine.

De ce? Pentru că un copil trebuie să se gândească la fotbal, nu la ce culoare de păr are în cap și la alte lucruri de genul ăsta și strictețea asta e tot un mod de a educa un copil, să... Fără telefoane, fără tablete și așa mai departe. La noi nici nu există lucrurile astea în acaddemie”, a declarat Mutu la podcastul „Eu sunt Anamaria Prodan”.