 Răsturnare de situație în dosarul fostului general STS Florin Mihalache. Curtea de Apel i-a anulat condamnarea la închisoare | adevarul.ro
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Răsturnare de situație în dosarul fostului general STS Florin Mihalache. Curtea de Apel i-a anulat condamnarea la închisoare

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Curtea de Apel București a dispus joi, 10 septembrie, achitarea definitivă a generalului în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), anulând sentința prin care acesta fusese condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Florin Mihalache a fost trimis în judecată de DNA în mai 2022
Florin Mihalache a fost trimis în judecată de DNA în mai 2022 Foto: Eduard Enea

Instanța de apel a admis apelul formulat de Florin Mihalache împotriva deciziei pronunțate de Tribunalul București în decembrie 2023 și a dispus achitarea acestuia pentru toate acuzațiile, potrivit Agerpres.

Potrivit minutei instanței, Curtea de Apel București a constatat că, în cazul acuzației de trafic de influență, „nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea”, în timp ce pentru infracțiunea de spălare a banilor a stabilit că „fapta nu există”.

De asemenea, fostul general a fost achitat și pentru acuzația de fals în înscrisuri sub semnătură privată, întrucât „nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea”.

Decizia este definitivă.

Acuzațiile pentru care DNA l-a trimis în judecată

Amintim că Florin Mihalache a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în mai 2022. Procurorii au susținut că acesta ar fi pretins de la administratorul unei firme un beneficiu în valoare de 75.000 de euro pentru a interveni pe lângă un alt om de afaceri cu care respectivul administrator se afla în litigii comerciale.

Conform rechizitoriului, în perioada august 2021 - ianuarie 2022, fostul șef din STS ar fi solicitat inițial un autoturism de lux, iar ulterior contravaloarea acestuia, respectiv 75.000 de euro, pentru a-și exercita influența pe care ar fi lăsat să se înțeleagă că o deține asupra reprezentantului a două societăți comerciale implicate în disputele respective.

Anchetatorii au arătat că intervenția urmărea încheierea unei tranzacții care să ducă la stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor din București și la achitarea unor datorii de aproximativ 1,5 milioane de euro.

În documentele DNA se mai arată că, „Pentru a disimula provenienţa sumei pe care ar fi urmat s-o primească pentru 'serviciile' sale, la data de 6 ianuarie, inculpatul ar fi încheiat cu martorul un contract fictiv de împrumut”.

Procurorii susțineau că, la 12 ianuarie, acesta „ar fi primit cei 75.000 de euro pretinşi, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante”.

Prin hotărârea pronunțată joi, Curtea de Apel București a desființat integral sentința Tribunalului București și a dispus achitarea definitivă a lui Florin Mihalache pentru toate capetele de acuzare.

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