Cel de-al treilea suspect implicat în uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus miercuri în România, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, în jurul orei 13:30, urmând să fie introdus în arestul Poliției Române.

→ Imaginea 1/6: 2026 01 21 4935 jpg

„A fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În urma unei cooperări internaționale între Poliția Română și autoritățile din Indonezia, cu sprijinul partenerilor interni și externi, Costinel Cosmin Zuleam a fost localizat și reținut în Indonezia la data de 15 ianuarie.

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice derulate pe parcursul a peste doi ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale”, se arată în comunicatul IGPR.

Doi dintre cei trei bărbați acuzați că l-au ucis pe omul de afaceri sibian au fost condamnați în noiembrie 2025 de Tribunalul Alba la închisoare pe viață pentru omor calificat. Cel de-al treilea, Costinel Cosmin Zuleam, judecat în lipsă, a primit o condamnare de 30 de ani de închisoare.

Potrivit soluției publicate pe portalul Tribunalului Alba, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, condamnați pentru mai multe infracțiuni, urmează să execute pedeapsa principală cea mai grea, respectiv detenția pe viață. Inculpatul Zuleam Costinel Cosmin va executa pedeapsa de 30 de ani de închisoare.

Cei trei inculpați sunt obligați, în solidar, la plata sumei de 33.644 de lei cu titlu de daune materiale și a sumei de 150.000 de euro cu titlu de daune morale în favoarea fostei partenere a omului de afaceri. Totodată, aceștia trebuie să plătească 300.000 de euro cu titlu de daune morale în favoarea fiicei victimei. Aceasta va primi, la rămânerea definitivă a hotărârii, în calitate de moștenitoare legală, cele 16 ceasuri furate de inculpați.