Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, depistat în Indonezia. Bărbatul va fi adus în țară

Cosmin Zuleam, cel de-al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost depistat în Indonezia, a informat, joi, 15 ianuarie, Poliția Română. Autorităţile au demarat procedurile pentru aducerea acestuia în ţară.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale, între Poliţia Română şi autorităţile din Indonezia şi a sprijinului partenerilor interni şi externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internaţional din categoria MOST WANTED, a fost localizat şi reţinut în Indonezia. Cel în cauză, avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă”, a transmis Poliţia Română printr-un comunicat.

La data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, pe numele acestuia, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Cosmin Costinel Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost inclus pe lista Most Wanted a Europol.

Amintim că, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, Cosmin Zuleam, împreună cu Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, au pătruns în locuința omului de afaceri Adrian Kreiner. Bărbatul a fost bătut sălbatic pentru a le dezvălui unde se află banii și bunurile de valoare. Cei trei au plecat cu bijuterii și ceasuri în valoare de aproximativ 200.000 de euro, lăsându-l pe Kreiner inconștient, legat de mâini și picioare, acoperit cu un covor și plin de sânge.

Adrian Kreiner a fost găsit în stop cardio-respirator și resuscitat, fiind transportat în comă la spital, dar a decedat a doua zi. În timp ce Ghiță și Minae au fost prinși după crimă, Cosmin Zuleam a reușit să rămână în libertate.

„În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu”, au mai precizat autoritățile, care au adăugat că „în acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului”.

Potrivit site-ului eumostwanted.eu, Zuleam „este considerat violent și extrem de periculos și este inclus pe lista națională a celor mai căutați infractori”.