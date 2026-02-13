Fosta parteneră lui Adrian Kreiner rămâne în arest. Anchetatorii au dus-o la reconstituire, în vila crimei

Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv, vineri, 13 februarie, contestația depusă de Adriana Viliginschi, partenera omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, , ucis în propria locuință în noiembrie 2023, menținând măsura arestului preventiv în dosarul în care este acuzată că și-ar fi ajutat prietena să își ucidă mama.



Decizia vine într-un moment în care numele ei este tot mai des invocat și în ancheta privind asasinarea lui Kreiner, potrivit TVR Info.

Viliginschi a fost dusă, tot vineri, la vila în care a locuit și unde, în februarie 2023, Adrian Kreiner a fost ucis de trei bărbați.

Procurorii au efectuat o reconstituire pentru a verifica posibile legături între femeie și crima care a șocat comunitatea din Sibiu.

Suspiciuni privind implicarea în ambele dosare

Potrivit unor informații din anchetă, obținute de la surse judiciare, partenera omului de afaceri și prietena ei ar fi început să discute despre uciderea mamei celei din urmă în primăvara anului 2024, la doar câteva luni după uciderea lui Kreiner. Această cronologie ridică suspiciuni suplimentare privind implicarea ei în ambele dosare.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă Adriana Viliginschi a avut un rol și în asasinarea fostului său iubit sau dacă există conexiuni între cele două cazuri. Investigațiile continuă, iar procurorii urmează să stabilească exact implicarea fiecărei persoane în faptele cercetate.