 Răsturnare de situație în cazul decesului lui Daniel Oprea. Dosar de moarte suspectă după descoperirea medicilor legiști | adevarul.ro
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Răsturnare de situație în cazul decesului lui Daniel Oprea. Dosar de moarte suspectă după descoperirea medicilor legiști

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Medicii legiști au stabilit cauza morții lui Daniel Oprea, membru al Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), după ce inițial se credea că acesta a suferit un infarct. Potrivit rezultatelor medico-legale, decesul a fost provocat de o hemoragie pancreatică. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Daniel Oprea avea 53 de ani
Daniel Oprea avea 53 de ani Foto: Facebook/Federația Română de Culturism și Fitness

Daniel Oprea a fost colonel în rezervă și jurist în cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și campion național și balcanic la culturism. Acesta și-a dedicat o mare parte din viață sportului și promovării unui stil de viață sănătos.

Deși primele suspiciuni indicau un posibil infarct, necropsia a stabilit că Daniel Oprea a murit în urma unei hemoragii pancreatice. Moartea sa face obiectul unei anchete penale, fiind deschis un dosar pentru moarte suspectă.

Daniel Oprea, o viață dedicată sportului

Absolvent al Facultății de Sport, Daniel Oprea s-a implicat de-a lungul timpului în campanii și proiecte dedicate combaterii sedentarismului. A colaborat la inițiative prin care copiii și tinerii erau încurajați să facă mișcare și să adopte o alimentație echilibrată.

În cadrul Federației Române de Culturism și Fitness, a fost membru al Biroului Federal și președinte al Comisiei Juridice. De asemenea, a ocupat funcția de nutriționist al Lotului Național, a coordonat cursurile de formare profesională și s-a implicat în realizarea emisiunii „Generația Fit”.

Mesajul transmis de Federația Română de Culturism și Fitness

Vestea morții sale a provocat durere în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut. Federația Română de Culturism și Fitness a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Daniel Oprea.

„Este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit. Un om de bază al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi. Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el”, au transmis reprezentanții federației.

Reprezentanții FRCF au transmis condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați, subliniind că dispariția sa lasă un gol imens în comunitatea sportivă.

Daniel Oprea a fost condus pe ultimul drum marți, 13 octombrie, la Cimitirul Militar Ghencea 3, București, chiar în ziua când trebuia să-și sărbătorească ziua de naștere.  

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