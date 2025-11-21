Prefectul din Prahova, chemat la Parchet pentru că nu l-a eliberat din funcție pe primarul din Sinaia. Edilul Vlad Oprea a fost și el audiat

Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, şi prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemaţi la Parchet, într-un dosar care are legătură cu faptul că prefectul nu l-a eliberat pe edil din funcţie după împlinirea celor şase luni de neexercitare a acestei calităţi.

Audierile au avut loc la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, vineri, 21 noiembrie.

Dosarul are legătură cu faptul că prefectul Daniel Nicodim nu a emis ordin de eliberare din funcţie a primarului Vlad Oprea, care timp de peste şase luni nu şi-a putut exercita mandatul din cauza interdicţiei impuse de procurorii DNA.

În octombrie, primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, s-a întors la primărie, după ce a scăpat de arestul la domiciliu, scrie Agerpres.

Vlad Oprea, acuzat că a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar impus de procurorii DNA, a scăpat de arestul la domiciliu în data de 17 octombrie.

El a fost plasat în luna ianuarie sub control judiciar, într-un dosar în care este cercetat pentru corupţie, având atunci mai multe interdicţii, printre care pe cea de a exercita funcţia de primar şi de a lua legătura cu martorii din dosar, atât direct, cât şi indirect.

Ulterior, edilul a fost arestat preventiv în luna mai, fiind acuzat că a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar. Arestul preventiv a fost apoi înlocuit cu arestul la domiciliu.

Procurorii susţineau că, pe 4 martie şi 13 martie, Vlad Oprea s-a întâlnit, în camera tehnică a unui hotel din Sinaia, cu viceprimarul oraşului, care exercita atribuţiile de primar.

Vlad Oprea este urmărit penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, trafic de influenţă în formă continuată şi fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.