Eugen Tomac, reacție după explozia dronei din Portul Constanța: „Avem nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a reacționat după incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat vineri dimineață, și a transmis că România traversează o perioadă în care incidentele de securitate devin tot mai frecvente.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tomac a subliniat că instituțiile statului trebuie să își intensifice vigilența și să comunice mai eficient pentru a evita apariția de informații false și teorii conspiraționiste.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a scris Tomac.

Premierul desemnat a transmis că cetățenii trebuie să aibă încredere în capacitatea instituțiilor de a gestiona astfel de situații și a salutat intervenția autorităților după incidentul din Portul Constanța.

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime”, a precizat acesta.

În același mesaj, Tomac a legat gestionarea unor astfel de incidente de necesitatea instalării rapide a unui nou Executiv cu atribuții depline.

„Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”, a adăugat premierul desemnat.

Declarațiile vin în contextul în care o dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța, fără a provoca victime. Autoritățile au izolat zona și au declanșat o anchetă pentru a stabili proveniența și traseul ambarcațiunii fără pilot. Incidentul a generat reacții atât la nivel național, cât și din partea partenerilor occidentali ai României, pe fondul preocupărilor legate de securitatea la Marea Neagră.