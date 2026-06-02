SURSE MApN s-ar fi opus proiectului MAI privind o nouă armă de asalt prezentat acum de Radu Miruță drept o realizare

Potrivit unor informații pe surse, Ministerul Apărării ar fi încercat să blocheze proiectul Ministerului Afacerilor Interne privind dezvoltarea unei noi arme de asalt, însă după avizul favorabil primit în comisiile de apărare, ministrul Radu Miruță a lăudat inițiativa, prezentând-o drept o reușită.

În cadrul discuțiilor tehnice și politice din ultimele luni, Miruță și o parte dintre colaboratorii săi din Ministerul Apărării s-ar fi opus ferm proiectului SAFE, care prevede producerea unei arme de asalt de ultimă generație în România, potrivit unor surse. În ciuda opoziției, programul a avansat, iar după obținerea avizului comisiilor parlamentare, ministrul USR ar fi schimbat tonul.

În fața parlamentarilor, ministrul Apărării ar fi prezentat proiectul ca pe o realizare majoră, subliniind rolul industriei românești de apărare.

Mesajul transmis marți de MApN

Ministerul Apărării Naționale a făcut marți precizări referitoare la informațiile apărute în spațiul public privind achiziția din cadrul Programului „Sistem armament individual tip NATO”, finanțat prin inițiativa SAFE,

„În luna decembrie 2025, Ministerul Apărării Naționale a definit și transmis către Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cerințele operaționale aferente categoriilor de armament pentru care instituția este beneficiar. Aceste cerințe au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor și au rămas neschimbate pe întreaga durată a procesului, nu au suferit nicio modificare până la încheierea procedurilor de negociere.Cerințele operaționale au fost formulate exclusiv în funcție de nevoile Armatei României și au avut un caracter general, astfel încât să poată fi îndeplinite de mai mulți producători existenți pe piață. Acestea nu au fost construite în jurul unui anumit produs, producător sau operator economic și nu au avut ca efect restrângerea concurenței”.

MApN precizează că, în baza acestor cerințe operaționale, a elaborat și aprobat intern specificațiile tehnice exclusiv pentru categoriile de armament destinate structurilor proprii ale MApN, respectiv:

- Pistol cal. 9 mm;

- Armă de asalt cal. 5,56 mm (în versiune cu țeavă scurtă și lungă);

- Aruncător cal. 40 mm cu posibilitatea atașării la arma de asalt;

- Mitralieră ușoară de sprijin cal. 5,56 mm;

- Mitralieră cal. 7,62 mm;

- Sistem sniper cal. 7,62 mm (semiautomat).

„Subliniem faptul că specificațiile tehnice elaborate de MApN nu fac trimitere la niciun producător și nu conțin cerințe restrictive care să favorizeze sau să conducă la selectarea unui anumit operator economic. Acestea au fost fundamentate exclusiv pe baza necesităților operaționale ale beneficiarului militar. De asemenea, categoriile de armament calibru 4,6 mm și 6,8 mm nu sunt destinate Ministerului Apărării Naționale, acestea reprezentând cerințe formulate de alte instituții din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Totodată, Ministerul Apărării Naționale nu a avut ca cerință operațională și nu achiziționează muniție în cadrul acestui program”.

„MApN nu a avut atribuții și nu a fost implicat în stabilirea cerințelor de cooperare industrială aplicabile programului”

Iată ce se mai arată în comunicatul MApN:

„Pe parcursul întregului proces, așa cum reiese din documentația oficială, MApN nu a modificat cerințele aprobate în decembrie 2025 și nu a introdus cerințe suplimentare care să influențeze desfășurarea procedurii de achiziție sau să favorizeze vreun participant. Documentele elaborate de Minister au fost analizate și aprobate în conformitate cu procedurile interne, inclusiv la nivelul Consiliului pentru Achiziții, și au fost realizate în aplicarea deciziilor adoptate de grupul de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, precum și a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.



În același timp, MApN nu a avut atribuții și nu a fost implicat în stabilirea cerințelor de cooperare industrială aplicabile programului, acestea fiind definite și gestionate în cadrul mecanismelor instituționale prevăzute de actele normative incidente.

Ministerul Apărării Naționale își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a cadrului legal aplicabil, cu asigurarea transparenței instituționale și protejarea intereselor de securitate ale României, toate deciziile fiind fundamentate exclusiv pe considerente operaționale, tehnice și juridice”.

Radu Miruță: „Haideți să mai demontăm un alt fake news”

Luni seară, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, s-a văzut nevoit să reacționeze la acuzațiile potrivit cărora MApN ar fi blocat achiziția transportoarelor blindate Piranha sau ar fi modificat criteriile tehnice. Oficialul a subliniat că acuzațiile sunt sunt nefondate.

„Haideți să mai demontăm un alt fake news: cum că Ministerul Apărării nu a vrut să cumpere blindatele Piranha sau că ar fi schimbat criteriile după publicarea acestora pentru a le elimina din procedură. FALS! Cu date si cifre, nu cu burtiere. Adevărul este că a fost primită o ofertă cu un preț de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 și aproape dublu față de limita maximă aprobată în Parlament. Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii”, a scris ministrul, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță a explicat că singurul motiv pentru care oferta nu a fost acceptată îl reprezintă prețul considerat nejustificat.

„În martie 2026 MApN a plătit pe un Piranha 3,9 milioane de euro. Față de acest contract, unde prețul mediu era în jur de 4 milioane de euro, analiza indicatorilor de creștere a prețurilor a dus la aprobarea în Parlament a unui plafon mai mare, de aproximativ 6 milioane de euro pe bucată, chiar dacă fabrica era deja construită și nu implica o creștere a costurilor pentru relocare. Raportat la prețul plătit de MApN în martie 2026, de aproximativ 4 milioane de euro, și la valoarea aprobată în Parlament, de până la 6 milioane de euro, noua ofertă primită în cadrul SAFE a fost de circa 10 milioane de euro pe bucată. NB: în condițiile în care mașina de luptă a infanteriei, un produs superior, dintr-o categorie complet diferită, are un preț de aproximativ 11,2 milioane de euro”.

Ministrul a conchis că MApN nu a schimbat criteriile operaționale transmise grupului de lucru pentru a elimina Piranha:

„Acestea au fost transmise de la început, înainte ca eu să ajung la minister, și nu au fost modificate ulterior. Da, avem nevoie de transportoare blindate, dar nu putem plăti 10 milioane de euro pentru ceva ce am achiziționat cu 4 milioane de euro cu doar câteva luni înainte. Unii ar vrea altceva, dar nu ne permitem să pierdem niciun cent din banii pentru înzestrarea Armatei. Oferta primită pentru Piranha a depășit semnificativ valorile aprobate de Parlamentul României și nu putea fi contractată legal. Pentru a nu pierde fondurile, acestea au fost redirecționate către alte programe de înzestrare, în limitele aprobate de același Parlament. De verificarea îndeplinirii condițiilor aprobate de Parlament, la MApN s-au ocupat 50 de profesioniști care au ținut piept marilor firme de consultanță. Ei s-au asigurat ca armata primește, cât se poate de repede, ce are nevoie, după criterii clare, operaționale. Oricât se chinuie unii să îndoaie adevărul, el e limpede pentru oricine e dispus să asculte și să caute date”.