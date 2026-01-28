search
Putin folosește cazinourile online din teritoriile ocupate pentru a finanța războiul din Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Autoritățile de la Moscova, împreună cu administrațiile de ocupație, au pus în funcțiune pe teritoriile temporar ocupate (TOT) un mecanism de „legalizare” a cazinourilor online, menit să aducă venituri suplimentare statului rus și să susțină financiar războiul împotriva Ucrainei. Potrivit Centrului Național al Rezistenței din Ucraina (CNS), aproximativ 30% din veniturile generate de aceste platforme ajung direct la statul agresor.

Jocurile de noroc online sunt transformate într-o sursă de îmbogățire ilegală de ruși /FOTO:X
Jocurile de noroc online sunt transformate într-o sursă de îmbogățire ilegală de ruși /FOTO:X

Sub pretextul „reglementării economice”, jocurile de noroc online sunt transformate într-un instrument de exploatare sistematică a populației din teritoriile ocupate și într-o sursă de îmbogățire ilegală pentru administrațiile impuse de Rusia.

Conform informațiilor CNS,citate de Zerkalo Nedeli, inițiativa este promovată la nivel înalt de ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, și permite transferul direct de fonduri din teritoriile ocupate către bugetul Federației Ruse. Controlul financiar asupra acestor regiuni este exercitat de Ministerul Finanțelor de la Moscova, în coordonare cu administrația președintelui Vladimir Putin.

Responsabilitatea politică pentru integrarea teritoriilor ocupate în sistemul financiar rus revine prim-adjunctului șefului administrației prezidențiale, Serghei Kirienko. Potrivit CNS, prin intermediul acestuia sunt aprobate surse alternative de finanțare extrabugetară, concepute special pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Cum funcționează schema

Schema prevede că cel puțin 30% din veniturile cazinourilor online sunt direcționate către statul rus. Pentru teritoriile ocupate, acest lucru înseamnă colectarea centralizată a banilor prin sisteme de plăți rusești. O parte din fonduri rămâne în bugetele netransparente ale administrațiilor de ocupație, iar restul este transferată către centrul federal de la Moscova.

Analiștii estimează că piața jocurilor de noroc online din Rusia depășește anual trei trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 900 de miliarde de grivne, ceea ce transformă acest sector într-o sursă financiară extrem de atractivă pentru Kremlin.

Populația din teritoriile ocupate este, în mare măsură, constrânsă să utilizeze aceste mecanisme din lipsa alternativelor legale de păstrare și transfer al banilor, avertizează CNS. Autoritățile de ocupație impun utilizarea sistemelor de plată rusești și a platformelor de jocuri controlate, în care toate tranzacțiile sunt integrate automat în economia statului agresor.

„Legalizarea cazinourilor online pe teritoriile ocupate a devenit un nou element al exploatării centralizate. Sub masca unor ‘soluții economice’, jocurile de noroc sunt transformate într-un instrument de finanțare a războiului, prin care banii populației ajung să susțină regimul de ocupație aflat sub controlul Kremlinului”, se arată într-un comunicat al Centrului Național al Rezistenței.

Contextul este agravat de inițiativele legislative recente din Rusia. Deputați ai partidului „Rusia Unită” și membri ai Consiliului Federației au propus un proiect de lege care întărește controlul asupra așa-numitei „denaturări a istoriei” și asupra evitării serviciului militar, instituind, în fapt, un mecanism de supraveghere ideologică a cetățenilor.

În teritoriile ocupate, avertizează experții, aceste măsuri pot avea consecințe deosebit de grave: orice formă de protest față de ideologia impusă de ocupație, orice critică a versiunii sovieto-ruse a istoriei sau refuzul participării la activități cu caracter militarizat pot fi încadrate drept „activitate antisocială” sau „amenințare la adresa securității”.

