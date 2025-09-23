Lupte epuizante pentru un singur sat din Ucraina. Mărturii despre cum poate fi obținut cel mai modest succes pe câmpul de luptă

Ucraina a înregistrat un succes modest pe frontul din nord-est, dar el înseamnă mult pentru Ucraina în lumina argumentelor Rusiei că progresele rusești sunt de neoprit, iar Kievul ar trebui să accepte termenii de pace impuși de Moscova și să renunțe de teritorii, relatează NYT.

Experiența infanteriștilor ucraineni pe frontul din regiunea nord-estică Sumî este revelatoare.

„Bombardamente constante cu mortiere. Drone care zboară deasupra”, spune infanteristul cu indicativul Kniaz. „Alergă și se ascund după copaci. Săpă în linia copacilor. Dorm acolo. Trăiesc acolo.”

El spune că a stat 22 de zile într-o tranșee, iar fiecare încercare de a avansa spre un sat ocupat de ruși părea o călătorie doar dus.

După o lună de lupte, unitatea lui Kniaz a eliberat satul, care e alcătuit doar din câteva străzi, în regiunea nord-estică Sumî, potrivit unor grupuri independente care monitorizează câmpul de luptă. Satul Kindrativka este unul dintre cele două pe care Ucraina le-a recucerit în regiune în această vară, iar forțele sale se apropie acum de alte sate controlate de Rusia - câștiguri modeste dar care contează enorm pentru Kiev.

Contraatacul ucrainean reușit lângă un oraș care se învecinează cu Rusia, este o reușită rară pe un câmp de luptă dominat de forțele Moscovei. Din luna mai, Rusia a cucerit între 170 și 215 de mile pătrate de teritoriu pe lună, potrivit DeepState, un grup care cartografiază evoluțiile de pe câmpul de luptă. Comandanții ucraineni subliniază în interviuri că sunt constant depășiți numeric și în armament de Rusia.

Ucraina contraatacă

Însă recuperarea chiar și unor porțiuni mici din Sumî e de ajuns să combată discursul Moscovei conform căruia avansul Rusiei este de neoprit și că Kievul ar trebui să se mulțumească cu un acord de pace acum, chiar dacă asta înseamnă renunțarea la teritoriu. Progresele Moscovei au stagnat în Sumî, până în punctul în care aceasta mută trupe din acea zonă pe alte fronturi, inclusiv în regiunea estică Donețk, unde încearcă să încercuiască mai multe orașe cheie, potrivit analiștilor.,

Operațiunea Rusiei „a eșuat”, a declarat miercuri reporterilor președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Au suferit pierderi semnificative, în principal în ceea ce privește efectivele umane”, a spus acesta despre forțele rusești, adăugând că cele care au rămas sunt redistribuite.

Inițiativa Ucrainei în Sumî se bazează pe tactici familiare, precum atacuri continue cu drone și atacuri ale infanterie în grupuri mici. Însă intervenția unora dintre unitățile de elită ale Kievului, inclusiv trupe aeropurtate, a fost elementul care a înclinat balanța.

Câștigurile au importanță și din perspectiva faptului că ar putea slăbi puterea de negociere a Rusiei. Moscova a propus schimbul de teritorii capturate în Sumî pentru teritorii dorite în Donețk, ca parte a unui acord de pace. Președintele Trump a susținut ideea unui astfel de „schimb de teritorii”, deși propunerea Kremlinului este nefavorabilă Kievului.

Maksim Skripcenko, președintele Centrului de Dialog Transatlantic, un grup de experți de la Kiev care lucrează la discuții pentru a pune capăt războiului, a declarat că, prin recuperarea unor porțiuni din Sumî, Ucraina caută să slăbească poziția de negociere a Moscovei. „De ce ar trebui să schimbăm teritorii dacă le putem recupera?”, a spus el.

Însă este o incertitudine dacă Ucraina are capacitatea militară de a atinge acest obiectiv și de a anticipa alte planuri de schimb de teritorii.

Putere de foc superioară

Moscova deține în continuare putere de foc superioară. Bombardamentele neobosite au făcut satele recucerite de Ucraina în Sumî aproape de nerecunoscut. Când un soldat din Regimentul 225 Separat de Asalt a ridicat un steag ucrainean în Kindrativka în iulie, imaginile, verificate de The New York Times, au dezvăluit străzi întregi transformate în moloz.

În plus, „în ultimii doi ani, au avut întotdeauna superioritate numerică”, a declarat, într-un interviu recent din regiune, locotenentul Anvar, comandant de batalion în Regimentul 225.

În multe privințe, prezența acestuia în Sumî întruchipează eșecul Ucrainei de a dicta termenii unui potențial schimb de teritorii. În urmă cu un an, locotenentul Anvar conducea una dintre primele unități care au invadat regiunea Kursk din vestul Rusiei, la granița cu Sumî. Zelenski a descris ulterior ofensiva surpriză ca pe un efort de a captura teritoriu rusesc care să poată fi schimbat pe teritorii ucrainene.

Ofensiva Ucrainei asupra Kursk s-a destrămat în această primăvară, după luni de atacuri rusești susținute de trupele nord-coreene. Forțele rusești au împins trupele Kievului înapoi în Sumî și apoi au intrat în regiune, cucerind sat după sat. Până la mijlocul lunii iunie, se aflau la doar câțiva kilometri de capitala regională cu același nume, unde locuiesc aproximativ 250.000 de oameni.

Regimentul locotenentului Anvar a fost redistribuit de urgență în regiune pentru a opri avansul Rusiei. El a spus că unitatea sa a folosit aceleași tactici pe care Moscova le-a folosit pentru a alunga forțele ucrainene din Kursk. Mai întâi, a efectuat atacuri cu drone asupra drumurilor și vehiculelor, pentru a tăia liniile de aprovizionare rusești. Apoi, odată ce inamicul a fost epuizat și nu a mai avut hrană sau apă, a spus el, infanteria a atacat.

Noi metode de atac

Au dispărut atacurile mecanizate de amploare care au marcat începutul războiului. Acestea au devenit imposibile din cauza supravegherii și atacurilor constante ale dronelor. Locotenent-colonelul Ihor, comandant de batalion în Brigada 80 de Asalt Aerian din Ucraina, a explicat că soldații atacă acum în perechi. Se mișcă „cu precauție și în liniște” câteva zeci de metri, sapă un adăpost, trag asupra inamicului, apoi se pun din nou în mișcare. Din lipsă de drumuri sigure, proviziile de alimente și apă sunt parașutate cu drone.

„Inamicul vede totul, fiecare mișcare pe care o facem și reacționează instantaneu cu atacuri”, a spus el.

Această situație duce la atacuri brutale care se întind pe săptămâni întregi.

Povestind despre lupta pentru Kindrativka, patru soldați din Regimentul 225 Separat de Asalt păreau extenuați, cu fețele marcate de oboseală și vocile frânte de tuse aspră.

„În primele zile, da, e înfricoșător”, a spus sergentul Palma, în vârstă de 45 de ani. „Frica revine de fapt când te rotești. Stai în tăcere, iar asta e și mai înfricoșător. Pentru că tăcerea înseamnă că ceva nu este în regulă. Înseamnă că rușii s-ar putea târî spre tine.”

Soldații spun că supraviețuirea pe un câmp de luptă, unde orice mișcare este detectată de drone, se reduce la săparea unor gropi și la a sta ascuns. „Cu cât sapi mai adânc, cu atât mai în siguranță”, a spus sergentul Palma.

Însă operatorii de drone învață să lovească chiar și cele mai mici ascunzători. Într-o după-amiază recentă, în regiunea Sumî, un operator de drone din Brigada 95 de Asalt Aerian din Ucraina a luat controlerul unei drone și s-a uitat la semnalul video live. A exersat ghidarea quadcopterului prin niște cercuri late de doar câțiva metri, montate pe stâlpi într-un câmp.

„Nu este vorba despre viteză, ci despre îndemânare și control”, explică locotenentul Andrii, șeful unui pluton de drone din brigadă. În fundal, se auzeau focuri de armă provenite de la alte unități care se antrenau. Majoritatea trupelor fie tocmai se întorseseră, fie erau pe cale să se desfășoare la Iunakivka, un sat mai mare unde Ucraina și Rusia sunt angajate în lupte aprige.

Sarcina ar putea deveni în curând mai ușoară pentru Kiev, după recenta mișcare a Rusiei de a redistribui trupe de la Sumî la Donețk. Locotenentul Vladyslav, comandant de companie în Batalionul 13 Separat de Asalt Aerian al Ucrainei, care luptă în Iunakivka, a declarat că noile trupe rusești cu care se confruntă erau mai puțin antrenate și mai puțin bine echipate.

Însă rușii au un avantaj major: bombe ghidate care transportă sute de kilograme de explozibili. Moscova le folosește atât pentru a pulveriza apărarea înainte de un atac, cât și pentru a zdrobi ofensivele ucrainene înainte ca acestea să poată câștiga teren.

În acest sens, locotenent-colonelul Ihor a spus că Rusia acoperea adesea zone cu bombe, uneori câte trei până la șase odată, distrugând chiar și buncărele subterane. El a vorbit dintr-un astfel de buncăr din apropierea frontului, ascuns într-o pădure unde crestele unei rețele extinse de tuneluri dădeau impresia că un vierme uriaș ar fi săpat pământul.

Chiar și atunci când te afli într-o tranșee sau într-un adăpost cu mai multe straturi — atunci când o bombă ghidată lovește, este devastator”, a spus el. „Nu este distructiv doar din punct de vedere fizic, ci și epuizant din punct de vedere psihologic.”