Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
Protest de proporții în Educație. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Se cere demisia ministrului

Publicat:

Profesorii protestează joi în Piața Victoriei, alături de alte confederații sindicale, față de măsurile de austeritate. Federația „Spiru Haret” anunță declanșarea referendumului pentru greva generală, cerând abrogarea Legii 141 și demisia ministrului Educației.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor. Foto: Adevărul
Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor. Foto: Adevărul

Profesorii se numără printre cele mai afectate categorii de măsurile de austeritate adoptate prin Legea 141. Joi, 29 octombrie, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” va protesta în Piața Victoriei, alături de sindicatele din sănătate, poliție, administrație, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, cultură, asistență socială, dar și alte companii publice. Liderii sindicali cer Guvernului să renunțe la tăieri și să reia dialogul social.

Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat că după manifestație va fi declanșat un referendum național pentru greva generală în educație. El susține că protestele pot înceta doar dacă Guvernul abrogă Legea 141 și dacă ministrul Educației își dă demisia.

Spunem un nu hotărât austerității și vrem unitate între toate categoriile socio-profesionale, atât din mediul privat, cât și din mediul bugetar. Guvernul a încercat să le dezbine, dar de fiecare dată când a crescut TVA sau au explodat prețurile la utilități și hrană, toți cetățenii au fost afectați în egală măsură”, a declarat Marius Nistor pentru „Adevărul”.

Liderul sindical acuză actuala guvernare că a „lovit direct în educație” prin măsuri care duc la comasarea școlilor, la creșterea numărului de elevi la clasă și la diminuarea veniturilor cadrelor didactice. „Avem profesori care fac naveta în patru, chiar cinci localități pentru a-și completa norma, alții care predau discipline pentru care nu s-au pregătit niciodată. S-au redus orele, s-au amânat plățile hotărârilor judecătorești, iar bugetele au fost tăiate fără consultare. Așa ceva nu se poate numi reformă”, afirmă Nistor.

În opinia sa, România nu poate vorbi despre dezvoltare economică atâta timp cât alocă cel mai mic procent din PIB pentru educație dintre toate statele europene. „Educația este motorul dezvoltării economice al unui stat. Atâta vreme cât rămânem la coada Europei la finanțare, nu putem avea nici creștere, nici competitivitate. Din păcate, Guvernul Bolojan știe doar să taie și să scadă nivelul de trai al celor care muncesc”, a spus Nistor.

Marius Nistor: „Ministrul Educației a aruncat sistemul în haos”

Liderul sindical îl acuză pe ministrul Educației, Daniel David, că „a aruncat sistemul preuniversitar în haos” și că a continuat măsurile de austeritate sub pretextul stabilității bugetare.

„Ministrul încearcă să se convingă pe el însuși că furtuna fiscal-bugetară a trecut, dar realitatea e alta. Numărul de necalificați a crescut, avem clase simultane și profesori care fac naveta în cinci localități ca să își poată completa norma. Prin Ordonanța 52 s-au amânat plățile hotărârilor judecătorești până în 2026, deși ni se promisese că nu vor mai fi tăieri. Domnul ministru ar trebui să se întoarcă la UBB, acolo unde poate se pricepe mai bine”, a afirmat liderul „Spiru Haret”.

Profesorii declanșează referendumul pentru greva generală

Marius Nistor a confirmat că Federația „Spiru Haret” va începe imediat după protestul de joi procedura de consultare pentru declanșarea grevei generale în sistemul de educație.

„După mitingul din Piața Victoriei vom declanșa referendumul pentru greva generală. Nu este vorba doar despre nemulțumirea profesorilor, ci despre măsuri care lovesc în elevi și în întregul sistem. Grevele vor fi organizate astfel încât să aibă efecte în momentele cheie ale anului școlar, pentru a pune presiune reală pe guvernanți”, a spus Nistor.

Citește și: Directori de școală epuizați și copleșiți de sarcini. Opt din zece spun că nu mai fac față provocărilor din sistem

El a precizat că protestul de mâine al profesorilor va dura până la ora 13. „Vremea pichetărilor a trecut. Nu poți face zilnic miting cu 40 de mii de oameni. Mesajul nostru este clar, iar pasul următor este referendumul pentru greva generală”, a declarat liderul Federației „Spiru Haret”.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că Guvernul „împinge sistematic personalul din educație spre o grevă generală”. „Măsurile luate și continuate de Guvern nu fac altceva decât să determine profesorii să reacționeze radical. Paradoxal, o grevă generală ar conveni Guvernului, pentru că ar economisi miliarde de lei”, a afirmat Hăncescu.

Revendicările celorlalte sectoare: sănătate, transporturi și ordine publică

Protestul de mâine din Piața Victoriei este organizat de principalele confederații sindicale, între care „Spiru Haret”, Cartel Alfa și SANITAS. Reprezentanții acestora cer Guvernului să retragă pachetul de austeritate și să revină la negocieri pentru o politică salarială echitabilă.

Și angajații din sănătate au revendicări urgente. Leonard Bărăscu, președintele CNSLR-Frăția, a afirmat că „încă se plătesc sporuri calculate la nivelul salariilor din 2018”, iar indexarea cu inflația a fost amânată.

Maximo Rodrigo, liderul Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari, a cerut investiții și modernizare. „Avem doar 600 de kilometri de cale ferată modernizați dintr-un total de 10.600. Avem nevoie de trenuri noi, nu de austeritate”, a declarat el.

Polițiștii și militarii se alătură și ei protestului. Vasile Zelca, președintele SNPPC, a spus că lipsa de predictibilitate în salarizare și pensionare afectează întreg sistemul. „Creșterea TVA și a prețurilor la energie ne afectează la fel ca pe toți românii. Cerem respectarea legii și stabilitate pentru polițiști, militari și personalul contractual”, a afirmat el.

Apelul comun al sindicatelor: opriți austeritatea

Sindicatele cer Guvernului să oprească măsurile de austeritate aplicate populației și să abroge Legea 141, care a generat nemulțumiri în educație și administrație. În apelul comun transmis public, confederațiile sindicale solicită creșterea salariului minim și a pensiilor, aplicarea legii salarizării, punerea în plată a hotărârilor judecătorești definitive, deblocarea posturilor din sănătate și investiții în infrastructură și economie.

„Este momentul mobilizării colective a tuturor lucrătorilor, studenților, pensionarilor și tinerilor care nu mai acceptă inechitatea și disprețul față de munca cinstită. Nu mai vrem să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea și incompetența”, transmit confederațiile sindicale.

