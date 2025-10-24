Bursele pentru studenţi şi olimpici ar putea fi reintroduse, cu sprijin european. Daniel David: „Suntem în discuții cu Comisia Europeană”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că bursele de excelență pentru olimpici și studenți ar putea fi reintroduse de anul viitor, cu o parte din finanțare asigurată prin fonduri europene.

Joi, 24 octombrie, Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că bursele pentru studenţi şi pentru olimpici ar putea fi reintroduse, în condiţiile în care va fi posibil ca o parte din finanțare să fie asigurată din fonduri europene.

Vă reamintim că aceste burse au fost eliminate în urma măsurilor de austeritate adoptate de Guvern în vara acestui an.

„Pentru mine, pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt prioritare următoarele lucruri: bursele studenților și bursele olimpicilor. Aici, practic, bugetul de stat va trebui completat inclusiv cu fonduri europene. Iar demersul l-am început împreună cu ministerul de specialitate, suntem în discuții cu Comisia Europeană”, a explicat Daniel David într-o intervenție transmisă în direct pe pagina de Facebook a ministerului, unde a prezentat un raport al activității ministerului și principalele direcții pentru perioada următoare.

Ministrul a mai vorbit și despre alte priorități pe termen scurt, printre care plata cu ora în învățământul preuniversitar și deblocarea posturilor bugetare, alte teme sensibile, care au creat nemulţumiri în rândul cadrelor didactice.

„Trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, odată ce noi am luat măsurile care trebuiau luate, să deblocăm posturile cu încadrare în buget, atât în zona preuniversitară, cât și în zona universitară. Cred că acestea sunt lucrurile pe termen scurt”, a mai spus el.

În ceea ce priveşte proiectele pe termen mediu, ministrul Educaţiei spune că are în vedere în primul rând ajustări în Legea salarizării unitare.

„Trebuia să cerem ca angajamentul făcut Educației, și anume salariul mediu brut pe economie ca punct de start pentru profesorul debutant și pentru asistent să se vadă acolo, și după aceea să gândim celelalte dezvoltări”, a explicat Daniel David.

Ca obiectiv pe termen lung, ministrul a precizat că există discuții cu liderii coaliției pentru asumarea unui pact pentru un deceniu al Educației și cercetării, care să includă creșterea anuală a bugetului, coordonarea între structurile de educație și cercetare, precum și alinierea reformelor la bunele practici din Uniunea Europeană și OECD.

„Sigur că uneori s-ar putea să deviezi de la unele dintre aceste practici, dar atunci trebuie să ieși public și să spui de ce ai făcut acest lucru”, a mai spus Daniel David.