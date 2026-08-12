Putin, întrebat de studenți despre „amenințările” inteligenței artificiale: „Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”

Președintele rus Vladimir Putin a discutat marți cu studenți, doctoranzi și tineri cercetători la Universitatea de Stat din Novosibirsk despre dezvoltarea inteligenței artificiale și despre riscurile pe care această tehnologie le-ar putea reprezenta pentru Rusia.

Liderul de la Kremlin i-a întrebat pe tineri dacă există motive de îngrijorare în ceea ce privește inteligența artificială. Unul dintre studenți i-a răspuns „ca să vă spun adevărul, nu aveți nimic de care să vă temeți”, potrivit Le Figaro.

Putin a replicat scurt: „Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”.

Discuția a continuat însă cu o avertizare din partea studentului, care a identificat un posibil risc al utilizării tot mai extinse a tehnologiei.

„Dacă folosim constant inteligența artificială, riscăm să gândim mai puțin pentru noi înșine”, a spus acesta.

Rusia încearcă să accelereze dezvoltarea inteligenței artificiale, după ce a rămas în urma Statelor Unite și Chinei în acest domeniu. Kremlinul a declarat AI o prioritate națională încă din 2019, când a fost adoptată Strategia Națională de Dezvoltare a Inteligenței Artificiale.

Putin a recunoscut în noiembrie 2025 și capacitatea sistemelor de inteligență artificială de a influența societatea și modul în care oamenii percep informațiile.

„Aceste modele generează volume enorme de date noi și devin unele dintre instrumentele cheie pentru diseminarea informațiilor”, afirma atunci liderul rus.

Potrivit sursei citate, sancțiunile occidentale au îngreunat accesul Rusiei la cipuri și infrastructură necesare dezvoltării AI. Moscova intenționează însă să majoreze investițiile în acest domeniu, cu obiectivul de a ajunge la aproximativ 850 de miliarde de ruble (8 miliarde de euro) anual până în 2030.