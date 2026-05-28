Primul contract finanțat prin SAFE pentru Autostrada Unirii A8 a fost semnat. Când va fi finalizat tronsonul Moțca – Târgu Frumos

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat joi, 28 mai, semnarea primului contract finanțat prin mecanismul SAFE pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii A8.

„Tronsonul are o lungime de 27 de kilometri și va contribui direct la reducerea ambuteiajelor și a accidentelor de pe DN28, una dintre cele mai aglomerate și periculoase rute din Moldova. Contractul a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, valoarea investiției fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA)”, a anunțat acesta.

Secretarul de stat adaugă că tronsonul va fi realizat în 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

El subliniază că un segment de 5,5 kilometri, care va conecta rapid A8 cu DN2 și A7 Bacău – Pașcani, trebuie finalizat prioritar în cel mult un an. Potrivit acestuia, proiectul este unul complex și include zeci de poduri și pasaje, patru tunele și trei noduri rutiere.

Horațiu Cosma spune că semnarea contractului pentru tronsonul din A8 a fost posibilă după un efort intens al Guvernului, Ministerului Transporturilor și specialiștilor implicați în evaluarea ofertelor și soluționarea contestațiilor.

El le-a mulțumit tuturor instituțiilor și constructorului pentru susținerea și finalizarea procedurilor necesare proiectului.

„Autostrada Unirii A8 începe să prindă contur contract cu contract, șantier cu șantier. Este un proiect esențial pentru dezvoltarea Moldovei și pentru o legătură rapidă și sigură între provinciile istorice ale României.”

Lotul 1 face parte din secțiunea 4 Târgu Neamț - Iași - Ungheni din A8, scrie 130km.ro. Celelalte loturi ale Autostrăzii Unirii A8 sunt: