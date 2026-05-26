Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Video Premieră pe Autostrada Sibiu - Pitești: Imagini de la prima traversare cu mașina prin tunelul Robești

Pe Autostrada Sibiu–Pitești a avut loc prima traversare cu autovehiculul prin Tunelul Robești, marcând un moment important în evoluția lucrărilor de pe una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România.

Prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești. FOTO: Captură Video
Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-o postare video publicată pe Facebook.

Tunelul Robești, al doilea tunel rutier de pe Autostrada Sibiu–Pitești, are o lungime de aproximativ 900 de metri și este alcătuit din două galerii, denumite „Sorana” și „Ilinca”, după modelul folosit și la alte structuri de pe traseu.

Firul de mers Pitești–Sibiu poartă numele „Sorana”, în timp ce sensul Sibiu–Pitești a fost denumit „Ilinca”.

Lucrările de excavare pentru cele două galerii, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri, au început în octombrie 2025 și au fost finalizate prin străpungeri succesive în luna mai 2026.

Potrivit reprezentanților proiectului, la realizarea tunelului a fost utilizată pentru prima dată în construcția unui tunel de autostradă din România metoda de excavare cu explozibil, tehnică ce a permis accelerarea lucrărilor în zonă.

În prezent, pe Autostrada Sibiu–Pitești se lucrează simultan la patru tuneluri, iar pregătirile pentru cel de-al cincilea sunt deja în desfășurare, ceea ce indică un ritm susținut al lucrărilor pe acest sector de infrastructură.

Străpungerea galeriei de pe sensul Pitești–Sibiu a fost realizată la începutul lunii mai 2026, iar recent a fost finalizată și străpungerea celui de-al doilea fir, permițând acum inclusiv traversarea cu vehicule în interiorul tunelului.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, fiind finanțată în mare parte din fonduri europene și având un rol esențial în conectarea centrului cu vestul țării.

