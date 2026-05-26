Autostrada A1 prinde viteză: progres spectaculos la tunelurile de pe secțiunea Margina–Holdea, unul dintre cele mai dificile șantiere din România

Lucrările pe unul dintre cele mai dificile tronsoane ale autostrăzii A1 Lugoj–Deva înaintează într-un ritm constant, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Pe cei 9,13 kilometri ai secțiunii Margina–Holdea, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 60%.

Proiectul este realizat de asocierea de constructori români și bosniaci UMB Spedition-EuroAsfalt, care lucrează simultan la galeriile tunelurilor, structuri și terasamente.

Pe acest sector sunt în execuție două tuneluri importante.

„Tunelul 1, format din două galerii (415 m și 367,5 m): au fost finalizate excavația, torcretarea și fundațiile boltei întoarse. Se lucrează la cea de-a doua cămășuire, hidroizolație și drenuri laterale.

Tunelul 2, format din două galerii (1.985 m și 1.825 m): au fost excavați 986 m din galeria de pe calea 2 și 1.163 m din galeria de pe calea 1”, a transmis Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Pentru construcția tunelurilor de pe secțiunea Margina-Holdea se folosește noua metodă austriacă (NATM), tehnologie utilizată și la construcția tunelurilor de pe Secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a autostrăzii Sibiu-Pitești.

În ceea ce privește lucrările de artă, cele două viaducte și cele două pasaje prevăzute în proiect au fundațiile și structurile deja finalizate.

De asemenea, la nivelul terasamentelor, stratul de formă și stratul inferior de fundație sunt realizate în proporție de aproximativ 90%, potrivit datelor transmise de oficiali.

Investiție majoră finanțată prin PNRR

Contractul pentru execuția secțiunii Margina–Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Autoritățile estimează că, după finalizarea și deschiderea circulației pe acest tronson, se va putea circula continuu pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri, între Boița și Nădlac.

„După deschiderea circulației pe cei 9,13 km ai secțiunii Margina–Holdea, se va circula continuu pe autostradă, pe o distanță de peste 360 km de la Boița la Nădlac”, a transmis Cristian Pistol.