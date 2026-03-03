Breaking Israelul trimite trupe în sudul Libanului după atacurile Hezbollah: „Avansăm pentru a proteja comunitățile de la graniță”

Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, au autorizat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în sudul Libanului, după atacuri ale grupului Hezbollah, sprijinit de Iran.

Armata israeliană a desfășurat soldați suplimentari în sudul Libanului ca parte a eforturilor Forțelor de Apărare Israeliene de a oferi securitate suplimentară locuitorilor din nordul Israelului, a transmis IDF pe Telegram, potrivit theguardian.

Purtătorul de cuvânt militar, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat într-un briefing online pentru reporteri că trupele sunt „doar în zona de graniță, într-un mod defensiv, pentru a preveni atacurile împotriva civililor și a unor puncte extrem de strategice”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a spus că a instruit armata să preia controlul asupra mai multor poziții în Liban după un atac al grupului militant Hezbollah, sprijinit de Iran.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare Israeliene să avanseze și să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a spus Katz într-un comunicat.

Hezbollah s-a alăturat Iranului într-un atac asupra Israelului, după ce Israelul și Statele Unite au intrat în conflict cu republica islamică.

SUA a transmis cetățenilor americani să părăsească de îndată Orientul Mijlociu. Lista amintită de oficiali include statele: Bahrain, Egipt, Iran, Irak, Israel, Fâșia Gaza, Iordania, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele Arabe Unite, Yemen.