Zborurile TAROM de repatriere a peste 300 de români blocați în Orientul Mijlociu au fost amânate. Anunțul companiei

Zborurile speciale TAROM destinate repatrierii a peste 300 de români aflați în Orientul Mijlociu au fost amânate pentru seara zilei de 2 martie, din cauza întârzierilor în transportul terestru și a formalităților la frontieră care ar fi putut depăși timpul de serviciu al echipajelor.

Compania a transmis că întârzierile grupurilor care se deplasează spre aeroportul din Cairo cresc riscul ca echipajele să depășească timpul de serviciu legal (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii și a aeronavelor pe teritoriul Egiptului.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt, este inevitabil”, a transmis compania.

Potrivit TAROM, blocajele la frontiera terestră Israel–Egipt și transmiterea cu întârziere a informațiilor către companie fac ca, în cel mai optimist scenariu, grupurile de români să ajungă la aeroportul din Cairo în jurul orei 06:00. Formalitățile de acceptare și procesare a bagajelor ar depăși intervalul minim necesar pentru o decolare la timp, estimându-se peste o oră.

„În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt și impactarea zborurilor TAROM pe destinațiile curente (echipaje și aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent”, precizează reprezentanții TAROM.

Pentru a evita presiunea asupra pasagerilor și posibilele blocaje sau incidente, repatrierea a fost amânată, iar preluarea grupurilor va avea loc mâine seară din Cairo, în condiții de siguranță operațională.

Reprogramarea zborurilor se realizează în coordonare cu autoritățile române, egiptene, Consulatul României la Cairo și organizatorii de grupuri.

TAROM subliniază că va efectua cursele imediat ce toate condițiile operaționale sunt îndeplinite și mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și cooperare în această situație generată de factori externi transportului aerian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat că primul grup de cetățeni români se află în curs de a părăsi Israelul, urmând să treacă în Egipt, unde va fi preluat de o echipă consulară trimisă de Ambasada României.

„Primul grup de cetățeni români aflați într-una dintre aceste zone este în curs să părăsească un stat aflat în zona directă de conflict, e vorba despre Israel, urmând să treacă în Egipt, unde vor fi preluați de o echipă consulară. E vorba de circa 300 de persoane. E un început și este în etapa aceasta, probabil vestea cea mai bună pe care putem s-o dăm în seara asta. Vom reveni pe măsură ce vom avea confirmări legate de ieșirile de cetățeni români din zona imediată de conflict, că încă nu suntem în etapa în care respectivii cetățeni să fie în țară”, a explicat Țărnea.

Situația cetățenilor români din Orientul Mijlociu este în continuă monitorizare. În Israel se află 624 de români, dintre care aproximativ 30 de minori, iar în Qatar sunt 159, inclusiv 19 copii. În Arabia Saudită se află 25 de persoane, multe familii cu copii, iar în Ramallah sunt 46 de cetățeni români.

În Kuweit, Iran și Oman se află mai mulți cetățeni români, iar în Iordania cifra ajunge la 99. În Emiratele Arabe Unite situația este mai complicată, cu câteva sute de persoane aflate sub monitorizare. În Siria nu au fost înregistrate solicitări de repatriere, iar în Liban au fost doar cereri de informații, fără solicitări de repatriere. În Irak, un cetățean român a avut zborul anulat.