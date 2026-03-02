search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Video „Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi”. Precizările ministrului de Externe privind criza din Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu are nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, 2 martie, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unui briefing de presă. 

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu FOTO Facebook / MAE
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu FOTO Facebook / MAE

Ea a spus că situaţia în regiune escaladează, iar ministerele se coordonează pentru a asigura cetăţenilor români asistenţa necesară.

”Până la acest moment nu avem nicio informaţie privind cetăţenii români care să fie răniţi. Pe de altă parte, recunoaştem nivelul crescut de anxietate şi de îngrijorare. Este justificat, situaţia în regiune escaladează şi continuăm coordonarea la nivelul autorităţilor din România, precum şi îmbunătăţirea coordonării cu agenţiile de voial şi operatorii de turism şi liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetăţenilor românii asistenţa care le este necesară”, a afirmat Oana Ţoiu. 

Potrivit ministrului de Externe, în cursul zilei de luni urmează să aibă loc două ședințe, una cu operatorii de zboruri la Ministerul Transporturilor și una cu agențiile de voiaj la Ministerul Economiei.

Ea a mai anunţat că un grup de cetăţeni români a avut asistenţă din partea agenţiilor de voiaj cu care au plecat din ţară.

”Menţionăm că astăzi există un grup de cetăţeni români care prin sprijinul agenţiilor dumnealor de voiaj au avut asistenţă atât pe teritoriul terestru, cât şi din perspectiva existenţei unui zbor prin compania Tarom. Am fost alături de ei prin personalul consular. Zborul nu a putut decola aseară deoarece au fost depăşite orele în care pilotul ar fi putut zbura, dar vor fi cele două zboruri realizate pe parcursul zilei şi nopţii de astăzi”, a explicat Oana Ţoiu.

Ţoiu a spus că în cursul zilei va fi lansat un canal de WhatsApp special dedicat cetăţenilor care se află în Orientul Mijlociu. Totodată, a subliniat necesitatea urmăririi canalelor de informare oficiale.

”Menţinem recomandarea principală care este aceea de a urmări informaţiile oficiale şi ale autorităţilor din ţara în care se află în acest moment cetăţenii României, sigur cu excepţia cetăţenilor din Iran, care ţin întotdeauna legătura direct cu misiunea noastră, pentru că prioritatea principală rămâne menţinerea siguranţei cetăţenilor noştri”, a mai declarat ministrul de Externe.

Şefa diplomaţiei române a amintit că, în cursul zilei de luni, români care au rămas blocaţi în regiune se vor întoarce în ţară, cu două zboruri.

"Din informațiile verificate avem un număr de 14.000 de cetățeni in Emiratele Arabe Unite, dintre aceștia avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă (...) Estimarea autorităților în acest moment este că păstrarea locului actual de reședință este varianta recomandată", a adăugat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a precizat că, deși a fost peste 700 de atacuri asupra EAU, aproape toate au fost interceptate cu succes.

Privind românii din Israel, ministrul a anunțat că sunt înregistrate câteva sute de cetățeni români aflați în diferite localități.

"În ceea ce privește situația cetățenilor români din Israel, în acest moment avem 140 de cetățeni români în Ierusalim, 39 în Tel Aviv, 38 sunt încă în grupul de pelerini prezenți în Bethleem, 11 în Haifa, 3 în Accra, 2 în Arab, 2 în Be'er Sheva, 2 în Ashdod, 1 în Bat Yam, 1 în Ierihon, 1 cetățean în Beit Jala, 1 cetățean în Cezarea, 1 cetățean în Eilat, 1 cetățean în Ein Bokek, 1 cetățean în Gedera, 5 cetățeni în Givat Shmuel, 2 cetățeni în Herzliya, 8 cetățeni în Lod, 3 cetățeni în Nazaret, 5 cetățeni în Metania, 2 cetățeni în Nahariya, 2 cetățeni în Ashdod, 2 cetățeni în nord-est, în Bu'eine Nujeidat. Acestea sunt cetățenii care s-au înregistrat la misiunea diplomatică. Mai avem un număr de cetățeni adițional cu dublă cetățenie, care au și statutul de rezidenți sau familie în Israel în acest moment", a anunțat ea.

Ministra Afacerilor de Externe a amintit, de asemenea, și de situația cetățenilor români care sunt blocate în alte state, din cauza perturbărilor aeriene.

„Este important de menționat că dincolo de Orientul Mijlociu, în acest moment avem mai multe sesizări ale cetățenilor români din mai multe țări din lume, cetățeni români care au zborurile anulate, dată fiind perturbarea programului internațional de zboruri, în special în Indonezia, Cambogia și Thailanda. Și în aceste țări rugăm cetățenii să contacteze consulatele sau să se înscrie pe consulat.ro”, a spus Țoiu.

Ea a adăugat: „Facilităm în relație cu autoritățile din țările respective situațiile în care numărul de zile de ședere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depășește durata anterior planificată. Nu ne așteptăm ca discuția noastră cu autoritățile acestor țări să nu ducă la un rezultat bun. Din contră, ne așteptăm ca în discuția cu autoritățile acestor țări să nu ajungem la situația în care cetățenii români care, fără vina lor, au rămas blocați în aceste spații, să aibă de plătit amenzi sau să fie un impediment faptul că le expiră în unele cazuri vizele. Acesta este un un mesaj îndemnat spre acești cetățeni să nu se îngrijoreze suplimentar din aceste cauze.”

