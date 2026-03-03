Alegeri decisive la Sofia. Alianță nouă, ambiții mari. Fostul președinte Rumen Radev conduce detașat în sondaje, promițând „demolarea modelului oligarhic”

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este creditat cu prima șansă la câștigarea alegerilor generale anticipate din aprilie, după ce a anunțat lansarea unei noi coaliții politice, menită să îi consolideze drumul spre funcția de prim-ministru.

Rumen Radev, considerat în prezent cel mai popular politician al Bulgariei, a confirmat luni că va candida la scrutinul din 19 aprilie, în fruntea alianței „Progressive Bulgaria”. Potrivit sondajelor, formațiunea sa ar urma să obțină aproximativ 33% din voturi, cu 12 procente peste principalii competitori, într-un scrutin care ar putea pune capăt blocajului politic prelungit din statul balcanic.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Radev a descris noua alianță drept „răspunsul la așteptările bulgarilor de a demonta modelul oligarhic de corupție”. Înregistrarea oficială a coaliției reprezintă „primul pas către victorie”, a transmis fostul șef al statului, adăugând: „Suntem pregătiți, putem și vom reuși.”

Fost comandant al Forțelor Aeriene, Radev a ocupat funcția de președinte timp de două mandate, ultimul încheiat anticipat în ianuarie. De-a lungul carierei sale politice, s-a poziționat ca un adversar al structurilor mafiote despre care susține că sunt strâns legate de vârful clasei politice.

Cu toate acestea, rivalii pro-occidentali l-au criticat în repetate rânduri pentru poziții considerate prea indulgente față de Moscova, în special în ceea ce privește sprijinul militar acordat Ucrainei.

Noua platformă „Progressive Bulgaria” reunește trei formațiuni de centru-stânga — Mișcarea Politică Social-Democrată, Partidul Social-Democrat și Mișcarea „Poporul Nostru”. Deși asociată îndeaproape cu Radev, alianța este condusă oficial de doi dintre apropiații săi: Galab Donev, fost premier interimar, și Dimitar Stoyanov, fost ministru al Apărării.

Decizia fostului președinte vine pe fondul unei instabilități politice cronice într-o țară cu 6,4 milioane de locuitori. În decembrie 2025, premierul Rosen Jeliazkov a demisionat în urma protestelor de amploare și a acuzațiilor de corupție. Cabinetul său, instalat în ianuarie 2025, supraviețuise anterior la șase moțiuni de cenzură.

Alegerile din aprilie vor fi al optulea scrutin organizat în ultimii patru ani în Bulgaria, iar din 2021 niciun prim-ministru nu și-a dus mandatul până la capăt — un semn elocvent al fragilității scenei politice de la Sofia.