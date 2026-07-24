Premieră în România: reguli pentru depistarea copiilor expuși traficului de persoane

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat, vineri, adoptarea a două noi instrucțiuni care stabilesc, pentru prima dată la nivel național, un cadru unitar pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic de persoane și exploatare. Noile documente le oferă specialiștilor instrumente pentru a interveni înainte ca minorii să devină victime.

Potrivit ANPDCA, una dintre instrucțiuni este destinată serviciilor rezidențiale pentru copii, iar cealaltă vizează detectarea proactivă a situațiilor de risc în comunitate, cu accent pe copiii din mediul rural și pe cei aflați în situații de vulnerabilitate.

Chestionare standardizate și evaluarea nivelului de risc

Noile instrucțiuni introduc un set de instrumente practice pentru profesioniștii care lucrează cu copii, printre care:

- chestionare standardizate pentru evaluarea riscului;

- monitorizarea sistematică a indicatorilor comportamentali, emoționali și sociali;

- clasificarea nivelului de risc;

- proceduri clare de intervenție pentru fiecare categorie de risc;

- direcționarea cazurilor către mecanismele naționale competente atunci când sunt identificate situații cu risc ridicat.

Aceste măsuri completează Mecanismul Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane și urmăresc o intervenție mai rapidă și mai eficientă.

Semnele care pot indica un risc de exploatare

Printre indicatorii care pot semnala că un copil se află într-o situație de risc se numără schimbările bruște de comportament, izolarea socială, absenteismul școlar, semnele de traumă sau depresie, comportamentele sexualizate neadecvate vârstei, lipsa unui adult de încredere ori deținerea unor bunuri fără o explicație plauzibilă.

Instrucțiunile includ și exemple de întrebări adaptate vârstei copiilor, pentru a facilita comunicarea și identificarea timpurie a vulnerabilităților.

ANPDCA: „În spatele fiecărui caz este un copil vulnerabil”

Președinta ANPDCA, Helena Omna Raicu, a subliniat că noile reguli îi ajută pe specialiști să recunoască mai rapid semnele de risc și să intervină înainte ca exploatarea să se producă.

„Dincolo de proceduri şi rapoarte, nu trebuie să uităm nicio clipă că în spatele fiecărui caz se află un copil vulnerabil care are nevoie de o prezenţă blândă, de conectare emoţională reală şi de garanţia unei copilării trăite în siguranţă. Prin aceste instrucţiuni se creează un cadru unitar de intervenţie şi ne asigurăm că specialiștii care gestionează în mod direct şi nemijlocit cazurile la nivel local dispun de instrumentele necesare pentru a recunoaşte imediat vulnerabilităţile şi a interveni prompt”, a declarat aceasta, conform News.ro.

ANITP: „Prevenția și detectarea timpurie sunt esențiale”

Directorul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), comisarul de poliție Maria Cristina Ștefănescu, a precizat că noile instrucțiuni au fost elaborate împreună cu ANPDCA, UNICEF România și Asociația eLiberare.

„Instrucțiunile (...) oferă specialiştilor din teren un instrument concret, aliniat la Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire, care le permite să acţioneze înainte ca un copil să devină victimă. Este un pas important în consolidarea arhitecturii naţionale anti-trafic şi în transformarea cooperării interinstituţionale în protecţie reală pentru copiii vulnerabili”, a afirmat aceasta.



La rândul său, reprezentanta UNICEF în România, Anna Riatti, a subliniat că prevenirea este esențială în combaterea traficului de minori și a altor forme de violență împotriva copiilor.

Instrucțiunile vor fi aplicate la nivel național

Noile documente prevăd și organizarea anuală de programe de formare pentru profesioniști, campanii de informare dedicate copiilor și comunităților, precum și consolidarea colaborării dintre serviciile sociale, sistemul de protecție a copilului, ANITP, autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale.

Potrivit ANPDCA, instrucțiunile au fost elaborate de experți ai instituției, ai ANITP, UNICEF România și Asociației eLiberare și vor fi implementate la nivel național pentru a consolida capacitatea sistemului de protecție a copilului de a identifica din timp vulnerabilitățile și de a preveni exploatarea și traficul de minori.