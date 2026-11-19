Momente de groază pentru o familie din Sibiu, după ce mascații au spart ușa apartamentului și l-au încătușat pe tată în fața soției și a bebelușului. Polițiștii îl căutau pe un suspect care nu mai locuia la respectiva adresă de luni întregi.

În căutarea suspectului, oamenii legii au intrat peste o familie nevinovată Foto: arhivă Poliția Română

Percheziția a avut loc în dimineața zilei de 17 noiembrie și a fost efectuată de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Orăștie, în cadrul unei anchete privind un furt comis în municipiul Orăștie, relatează Ora de Sibiu.

Potrivit datelor comunicate ulterior de poliție, anchetatorii aveau informații că suspectul locuia fără forme legale la adresa din Sibiu unde a fost pus în executare mandatul de percheziție.

Mascații au spart ușa apartamentului și au intrat în forță în locuință

Numai că, în momentul intervenției, bărbatul căutat nu se afla acolo. În apartament locuiau deja alte persoane, respectiv o familie care se mutase în locuință cu mai multe săptămâni înainte.

„Au rupt ușa cu `berbecul` și au intrat direct peste mine. M-au pus în cătușe, mi-au percheziționat casa și mi-au întors totul pe dos. M-au ținut încătușat aproximativ o oră”, a relatat Florin Raveca, bărbatul care locuiește în apartamentul luat cu asalt de mascați

Omul a povestit spaima prin care au trecut toți trei:

„Tremura și copilul, tremura și nevasta”.

Familia peste care au intrat mascații a anunțat că intenționează să depună plângere împotriva oamenilor legii, pe motiv că intervenția le-a provocat un prejudiciu material și un șoc emoțional.

După apariția imaginilor și informațiilor în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat că a dispus verificări interne pentru clarificarea modului în care s-a desfășurat intervenția. Reprezentanții instituției au precizat că analiza este efectuată prin intermediul Compartimentului Control Intern, iar în funcție de concluzii vor fi luate măsurile care se impun.

Între timp, au apărut noi informații despre ancheta care a stat la baza operațiunii: polițiștii îl căutau pe un bărbat de 53 de ani, suspectat într-un dosar de furt cu un prejudiciu estimat la aproximativ 16.000 de lei, mai relatează Ora de Sibiu.

Amintim că, anul trecut, o familie din Ploiești a trecut printr-o situație neobișnuită, după ce mascații au descins de zece ori în la locuința acesteia, fără ca oamenii să fie cei vizați de anchetă.

În urmă cu câțiva ani, un bărbat din Dej a trecut prin spaima vieții sale când s-a trezit la primele ore ale dimineții cu mascații la ușă. Aceștia au realizat că l-au confundat cu capul unei rețele de infractori, și-au cerut scuze și au plecat.