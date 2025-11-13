search
Prefectul Capitalei intervine în scandalul străzilor construite peste conductele de gaze şi îi convoacă de urgenţă pe reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 și Transgaz

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a intervenit în disputa dintre Primăria Sectorului 3 și Transgaz privind străzile construite peste conductele de gaze, convocând o ședință de urgență pentru clarificarea situației.

Andrei Nistor intervine în scandalul străzilor construite peste reţeaua de gaze. FOTO: Facebook A.N.
Andrei Nistor intervine în scandalul străzilor construite peste reţeaua de gaze. FOTO: Facebook A.N.

Printr-o postare pe Facebook distribuită joi, 13 noiembrie, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că s-a autosesizat în cazul semnalat de Transgaz, care acuză Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, că ar fi construit ilegal și fără avize mai multe șosele direct peste conductele magistrale ale companiei.

În acest context, prefectul a convocat pentru vineri, de la ora 10.00, o ședință cu reprezentanții Primăriei Sectorului 3 și ai Transgaz, cu scopul de a fi prezentate toate documentele și de a clarifica modul în care s-a ajuns la această situație.

„M-am autosesizat în legătură cu situația prezentată de Recorder privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz și am solicitat Primăriei Sectorului 3 documentele necesare pentru a înțelege cum s-a ajuns în acest punct.

Nu am primit un răspuns în termenul indicat (7 noiembrie), însă între timp au fost depuse și alte petiții, atât referitoare la acest caz, cât și la alte situații similare”, scrie Andrei Nistor.

Totoodată, el precizează că, după întâlnirea cu reprezentanții celor două instituții, se vor discuta în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență măsurile necesare pentru punerea în siguranță a zonelor vizate, în funcție de concluziile rezultate.

„Ca urmare, am convocat pentru vineri, 14 noiembrie, ora 10:00, o ședință cu toate instituțiile relevante, inclusiv Primăria Sectorului 3 și Transgaz, pentru a prezenta toate documentele și a clarifica situația. Ulterior, voi supune Comitetului pentru Situații de Urgență măsurile necesare pentru punerea în siguranță acolo unde situația o impune”, a mai spus prefectul.

Toate aceste discuţii au loc în contextul în care, după explozia blocului din Rahova, s-a constatat că în Sectorul 3, condus de Robert Negoiţă, mai multe străzi au fost construite peste conducte de gaze şi de atunci responsabilitatea este pasată de la o instituţie la alta.

Într-un răspuns către deputatul PNL Andrei Baciu, Transgaz a acuzat faptul că Primăria Sectorului 3 a asfaltat mai multe drumuri fără autorizațiile obligatorii și fără avizele de siguranță necesare, în zone în care se află conducte de transport de gaze, avertizând că aceste lucrări pot genera pericole serioase, existând risc de incendiu sau chiar explozie din cauza presiunii exercitate asupra rețelei.

În acest context, la rândul său, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că responsabilitatea lucrărilor de siguranță aparține Transgaz, nu Primăriei, pentru că instituția pe care o conduce nu are cum să cunoască riscurile tehnice specifice rețelei de gaze.

Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla este plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor.

Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava, pentru că nu este nici a mea, nici a dumneavoastră”, spunea edilul Sectorului 3.

Cu toate acestea, Transgaz afirmă că a transmis în repetate rânduri sesizări privind pericolele generate de drumurile asfaltate peste conducte, precizând că acestea pun presiune suplimentară pe infrastructura de gaz și pot afecta siguranța locuitorilor din zonă, dar că nu s-a ţinut cont de aceste avertismente.

