Deputatul PNL Andrei Baciu îl acuză pe primarul Sectorului 3 că a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără aviz

Deputatul PNL Andrei Baciu spune că primarul Negoiță a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz.

Andrei Baciu, deputat PNL, susține că după tragedia care a avut loc în cartierul Rahova a aflat că edilul sectorului 3, Robert Negoiță, ar fi construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz.

Deputatul spune că și-a folosit instrumentele de parlamentar și a trimis întrebări, interpelări și adrese oficiale mai multor instituții cu privire la situația din sectorul 3 și a primit un răspuns și de la Transgaz în legătură cu această situație.

Ce conține răspunsul primit de la Transgaz

⁠„Primăria Sectorului 3 a realizat lucrările în mod nelegal, fără autorizație de construire și fără a deține avizul obligatoriu al Transgaz.”.⁠ ⁠„Circulația rutieră și construcțiile deasupra conductelor generează (..) risc de explozie sau incendiu”, se arată în răspunsul Transgaz.

”Eu n-am văzut avertisment mai serios, transmis oficial, de vreo autoritate sau instituție din România, pe niciun subiect, în România ultimilor ani. Care sunt soluțiile propuse în document?Administrația publică locală a Sectorului 3 trebuie să :a) „desființeze lucrările de amenajare a drumurilor publice din str. Brățării și din str. Drumul Gura Făgetului.”b) „se conformeze prin obținerea avizelor de amplasament din partea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,” c) „realizeze lucrări de punere în siguranță a conductelor Transgaz ce subtraversează drumurile”.

Ce am făcut eu până acum în calitate de deputat de București și ce fac mai departe?I. Am transmis către toate instituțiile centrale și locale această informare, cu rugămintea de a acționa cu responsabilitate. Am trimis această informare către: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Poliția Română, Poliția Rutieră, Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului București și alte instituții”, potrivit deputatului Baciu.

Deputatul PNL mai spune că depus, în această dimineață, o hotărâre de Consiliu Local la Primăria Sectorului 3, semnată de consilierii PNL sector 3, în care se solicită:

-⁠Inițierea de urgență, în parteneriat cu Transgaz și toate celelalte instituții, a tuturor măsurilor și lucrărilor necesare pentru a pune zona în siguranță.

-Alocarea de urgență a fondurilor necesare. Miercuri este ședință de Consiliu Local la sectorul 3, convocată de primarul Negoiță.

”Am fost în zona Pallady de mai multe ori, am fost și weekendul ăsta. Sunt câteva zeci de mii de oameni care locuiesc acolo, cel mai probabil. Sunt cartiere noi construite, este un haos urbanistic. Străzi înguste, pe care nu știu dacă încape o ambulanță, blocuri de 15 etaje lângă case, lângă alte blocuri de 3–4 etaje. Nu prea ai trotuare, nu știu cum e cu canalizarea, apa băltea pe străzi weekendul ăsta. Fără spații verzi, e un haos urbanistic total. Dar asta e o discuție pentru altă dată.Acum primarul Negoiță trebuie să înceapă de urgență lucrările și să se aloce de urgență fondurile necesare pentru aceste lucrări”, mai arată deputatul Baciu.