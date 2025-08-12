Pompierii au intervenit simultan pentru stingerea a 16 incendii de amploare în șase județe, care au afectat în total 1.075 de hectare până marți dimineață, la ora 7:00.

Cel mai complex focar este în localitatea Chilia Veche, județul Tulcea, unde incendiul este încă în curs de localizare, potrivit unui comunicat transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Suprafața afectată aici este de 85 de hectare, dintre care 35 hectare de vegetație uscată și 50 hectare de pădure.

„Începând cu data de 4 august, au fost alocate succesiv trei elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație pentru sprijin aerian în vederea localizării și lichidării incendiului, precum și pentru transportul personalului în zonele greu accesibile. Până la momentul raportării, cu ajutorul sistemului Bambi Bucket au fost efectuate 553 de lansări, dintre care 29 de aruncări, echivalentul a 72,5 tone de apă, s-au realizat doar ieri”, se arată în comunicatul Biroului de presă al DSU, citat de Agerpres.

Incendiul de la Giurgiu, sub control, dar cu intervenții în desfășurare

În localitatea Grădinari, județul Giurgiu, incendiul a fost localizat, însă echipele continuă să acționeze pentru lichidare. Focul a cuprins 20 de hectare de vegetație uscată și s-a extins până în curtea unei fabrici de reciclare a maselor plastice.

„La fața locului acționează în prezent trei autospeciale și două cisterne ale ISU Giurgiu. Echipajele desfășoară operațiuni pentru a limita focarele care ard mocnit și pentru a preveni reaprinderea acestora. Intervenția este susținută, încă de aseară, de un buldoexcavator care facilitează accesul în zonele afectate, precum și de trei cisterne puse la dispoziție de primărie”, precizează sursa citată.

Incendii lichidate în Mehedinți, Olt, Ilfov, Giurgiu și Vâlcea

În județul Mehedinți au fost stinse mai multe incendii: la Burila Mică (100 hectare de vegetație uscată), Vânjuleț (200 hectare), Izvorălu de Sus (80 hectare - 60 de vegetație uscată și 20 de pădure), Hinova (60 hectare - 30 de vegetație uscată și 30 de litieră pădure), Slaşoma (70 hectare vegetație uscată) și Pluta (30 hectare vegetație uscată).

În județul Olt, incendiile au fost stinse în localitățile Caracal (40 hectare vegetație uscată), Cungrea (70 hectare vegetație uscată, focul s-a propagat la o casă dezafectată), Slătioara (10 hectare vegetație uscată), Fălcoiu (10 hectare vegetație uscată) și Milcovu din Vale (20 hectare vegetație uscată, cu propagare la două case).

Alte intervenții au avut loc în localitatea Cernica, județul Ilfov (10 hectare vegetație uscată), localitatea Malu, județul Giurgiu (70 hectare vegetație uscată), și în localitatea Voicești, județul Vâlcea (200 hectare vegetație uscată).

Condiții dificile pentru intervenții

„Misiunile au fost îngreunate de vântul puternic, temperaturile ridicate și terenul greu accesibil în unele cazuri. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din alte județe, acolo unde a fost necesar, iar mobilizarea acestora a dus la limitarea efectelor și protejarea vieților”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și subliniază că vigilența și responsabilitatea fiecăruia pot preveni tragedii de proporții.