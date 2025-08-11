Incendiu violent în localitatea Cungrea din Olt. Flăcările amenință să cuprindă zeci de case. „A ajuns la primărie acum”

Un incendiu violent a cuprins mai multe case din localitatea Cungrea, din județul Olt, iar flăcările amenință zeci de alte imobile. „A ajuns al primărie”, a declarat primarul localității, pentru „Adevărul.”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a transmis că la fața locului au ajuns mai multe echipaje, atât din Olt, cât și din județul vecin, Vâlcea.

„Incendiu puternic care se manifestă la vegetație uscată, lăstăriș și mai multe gospodării, în comuna Cungrea.

La fața locului acționează șase autospeciale de stingere, cinci din cadrul ISU Olt și una din cadrul ISU Vâlcea. A fost solicitată încă o autospecială de stingere din cadrul ISU Argeș.

Incendiul se manifestă în mai multe focare, pe o suprafață mare, iar dezvoltarea rapidă a incendiului este întreținută de vântul puternic”, sunt informațiile transmise de reprezentanții ISU Olt.

„E foc, e foc, e foc! Avem șapte-opt autospeciale, patru locuințe afectate. Nu sunt victime. Oamenii spun că ar fi pornit de la niște fire de curent, de la stâlpi. Dacă se duce acum de aici, ia cel puțin 50 de case. A ajuns la primărie acum”, a spus primarul localității Cungrea, Cosmin Vlad, pentru „Adevărul”.

Incediul se manifestă în satul de centru, Cungrea, a izbucnit cu aproximativ patru ore în urmă, iar vântul puternic întețește flăcările.