Video Incendii de vegetație devastatoare în Giurgiu și Mehedinți, pe fondul codului roșu de caniculă

Pompierii se luptă cu incendii de vegetație de amploare ce se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În Giurgiu, incendiul se manifestă la câteva anexe din proximitatea halei pentru depozitare mase plastice.

„În județul Giurgiu, în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice. Pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului acționează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov.

O situație dificilă se înregistrează și în județul Mehedinți, unde incendiile s-au extins la terenuri de pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. Aici, echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă.

Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT”, transmite Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Tot în Giurgiu, incendiul se manifestă la câteva anexe din proximitatea halei pentru depozitare mase plastice. Misiunea prioritară este protecția halei. În consecință, a fost transmis si un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Zorile, Grădinari, Buturugeni și Ogrezeni.

→ Imaginea 1/4: Incendii in Giurgi si Mehedinti FOTO: IGSU

Autoritățile recomandă localnicilor să evite zona, să închidă ferestrele și să nu se expună la fum.

La acest moment, pompierii acționează cu 10 mașini de stingere și 1 cisternă. De asemenea, la caz se deplasează și autospeciala cu roboți de la ISU BIF.

În județele Dolj și Gorj, au fost trimise echipaje suplimentare pentru a lupta cu flăcările ce se răspândesc rapid din cauza vântului. În Mehedinți, efectivele IGSU au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere.

Incendiul de pe raza localităților Burila Mică și Vânjuleț nu mai pune în pericol locuințele, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 100 ha.

Nu în ultimul rând, autoritățile transmit că arderea vegetației uscate este interzisă, întrucât „orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce amenință vieți”.

„Pe fondul codului roșu de caniculă și al secetei accentuate, pompierii fac următorul apel ferm către populație. Arderea vegetației uscate este interzisă! Orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce amenință vieți, locuințe, culturi agricole și fondul forestier.

Lupta cu focul continuă pe mai multe fronturi, iar vigilența și responsabilitatea fiecărui cetățean pot face diferența între un incident izolat și o tragedie de proporții”, transmite IGSU.