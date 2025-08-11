Video Pompierii români intervin la un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea grecească Neos Voutzas

Pompierii români intervin luni, 11 august, la un incendiu de vegetaţie izbucnit în localitatea Neos Voutzas, în regiunea Anatoliki Attiki.

„În urmă cu puțin timp, colegii noștri pre-poziționați în Republica Elena au fost anunțati despre izbucnirea unui incendiu de vegetație, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki.

Militarii români se deplasează la intervenție cu 7 mijloace de mobilitate”, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe rețelele de socializare.

De asemenea, IGSU transmite că misiunea constă, în principal, în localizarea incendiului și protejarea locuințelor.

„Misiunea se desfășoară sub directa coordonare a omologilor țării gazdă și constau, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăți, protejarea locuințelor, evacuarea persoanelor din calea flăcărilor și asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenției, prin alimentarea cu apă”, precizează IGSU.

Potrivit IGSU, până la data de 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile de protecție civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităților elene.

Aceștia acționează alături de echipe de intervenție din Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.