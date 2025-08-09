search
Sâmbătă, 9 August 2025
Publicat:

Autoritățile transmit că sâmbătă dimineață, 9 august, a fost reluată misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche, la fața locului aflându-se trei elicoptere Black Hawk, peste 30 de cadre și 11 mijloace de intervenție.

FOTO: IGSU
FOTO: IGSU

„Misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche a fost reluată în această dimineață. Trei elicoptere Black Hawk, aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI, execută misiuni de aruncare cu apă prin sistemul Bambi Bucket și misiuni de transport al pompierilor către zona afectată.

Intervenția aeriană se desfășoară concomitent cu acțiunea echipajelor terestre, dotate cu forțe și mijloace specifice. Peste 30 de cadre și 11 mijloace de intervenție au fost mobilizate în lupta cu flăcările.

Forțe și mijloace implicate:

  • 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)
  • 1 autospecială pentru transport apă
  • 2 microbuze
  • 1 punct de comandă mobil (PCM)
  • 1 ambarcațiune IB5 din cadrul Pichetului de Pompieri Nave Operative Crișan
  • 1 ambarcațiune multirol din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea
  • 3 elicoptere aparținând IGAv

Echipajele implicate acționează integrat, depunând eforturi susținute pentru limitarea extinderii focarelor și lichidarea incendiului în cel mai scurt timp posibil”, transmite IGSU.

Potrivit sursei citate, suprafața afectată este estimată la aproximativ 30 de hectare de fond forestier și 30 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș și lizieră.

Vineri, au fost implicați pentru stingerea incendiului 30 de pompieri, 12 membri ai echipajelor de intervenție aeriană, 2 autospeciale de stingere, 3 elicoptere Black Hawk, precum și sprijinul acordat de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche și Ocolul Silvic Chilia Veche.

Elicopterele Black Hawk au efectuat 165 de aruncări cu sistemul Bambi Bucket, totalizând peste 410 tone de apă dispersată asupra focarelor.

Recomandăm populației să:

  • Nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile;
  • Nu arunce resturile de țigară la întâmplare, deoarece pot genera incendii”, mai precizează IGSU.

IGSU amintește că arderea miriștilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase este interzisă.

De asemenea, folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, arderea gunoaielor, a deșeurilor și a altor materiale combustibile poate avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra proprietății sau vieții oamenilor.

Informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi regăsite accesând Platforma Națională de Pregătire a populației: https://fiipregatit.ro și descărcând aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store & Google Play.

Tulcea

