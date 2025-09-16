Polițiștii au reținut ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros din Craiova, soldat cu un mort și mai mulți răniți

Autoritățile au anunțat că au fost prinse și ultimele două persoane implicate în conflictul sângeros de sâmbătă, 13 septembrie, din Craiova. În urma altercației, o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite.

„În această după-amiază, în continuarea activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii doljeni angrenaţi în cercetarea evenimentului din 13 septembrie, sub directa coordonare a procurorului de caz şi cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul SPF Calafat, ultimele două persoane bănuite de participare la încăierare, care se sustrăgeau cercetărilor, au fost prinse.

Cele două persoane vor fi conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au transmis, marţi, reprezentanţii IPJ Dolj.

Amintim că conflictul a avut loc sâmbătă, 13 septembrie, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Un bărbat a murit, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale.

Iniţial, trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în acest caz.

Luni, au fost găsiţi patru dintre cei şase bărbaţi care s-au sustras cercetărilor, ei fiind ridicaţi de la un priveghi. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Ultimele informații ale anchetei arată că scandalul a pornit în urma unei căsătorii nereușite. Bărbatul care a murit este unchiul miresei, iar ucigașul este vărul ginerelui, transmite Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate, mireasa a fost „vândută” pentru 50.000 de euro, însă, ea a decis să se întoarcă la părinţi la un an de la nuntă. La scurt timp după ce fata a revenit la părinţi, familia soţului şi-a cerut banii înapoi. Însă, familia tinerei a refuzat şi, ulterior, au început amenințările din ambele părţi.

Conform tradiţiei, dacă mireasa se întoarce acasă, părinţii ei trebuie să restituie suma care le-a fost oferită.