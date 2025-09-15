„Războiul Troian” din Craiova. Bătaia mortală, declanșată de o nevastă vândută cu 50.000 de euro care s-a întors acasă. Unchiul miresei a fost ucis de vărul ginerelui

Noi detalii au fost dezvăluite în urma conflictului sângeros care a avut loc sâmbătă în Craiova și în urma căruia un bărbat a murit.

Potrivit ultimelor informații, scandalul a pornit în urma unei căsătorii nereușite. Bărbatul care a murit în urma luptelor cu bâte, topoare şi cuţite este unchiul miresei, iar ucigașul este vărul ginerelui, transmite Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate, mireasa a fost "vândută" pentru 50.000 de euro, însă, ea a decis să se întoarcă la părinţi la un an de la nuntă.

Povestea a început în 2023, când cele două familii au decis să îşi căsătorească doi dintre copii. La acea vreme, mireasa avea 16 ani şi s-a mutat în casa celui care i-a devenit soţ, un tânăr care acum are 24 de ani.

Familia băiatului a plătit pentru fată suma de 50.000 de euro. La un an de la nuntă, ea s-a întors în casa părintească şi a spus că nu îşi mai doreşte să locuiască în casa socrilor.

La scurt timp după ce fata a revenit la părinţi, familia soţului şi-a cerut banii înapoi. Însă, familia tinerei a refuzat şi, ulterior, au început amenințările din ambele părţi. Potrivit tradiţiei, dacă mireasa se întoarce acasă, părinţii ei trebuie să restituie suma care le-a fost oferită.

Mai mult, anul trecut, mireasa a făcut plângere la poliție că era amenințată de bărbatul ei și a obținut astfel un ordin de protecție pentru şase luni.

„În urmă cu doi ani sau mai mulţi, cele două părţi au dorit să îi căsătorească, fără ca părinţii fetei să fie de acord cu această căsătorie. Au început ameninţările: verii sau neamurile băiatului veneau mereu la fată şi ameninţau mereu părinţii că vor face discuţii, că îi vor tăia, că-i va omorî", a spus liderul romilor, Vasile Velcu Nazdravan, pentru Antena 3 CNN.

Certurile dintre cele două familii au degenerat ieri şi, în urma violentelor petrecute în cartierul Romanești, unchiul miresei a fost ucis de vărul ginerelui. Soţul fetei nu a participat la scandal. Potrivit Antena 3 CNN, el era acasă şi, recent, el a fost bătut de iubitul unei alte fete.

Erau aproape 20 de martori pe stradă, sâmbătă, când cele cinci mașini s-au acroșat în trafic, iar din ele au coborât indivizi înarmați cu bâte, topoare şi cuţite. În Craiova, poliţiştii au instituit o zonă specială de siguranță publică, iar peste 100 de mascați, polițiști și jandarmi patrulează permanent.