search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Războiul Troian” din Craiova. Bătaia mortală, declanșată de o nevastă vândută cu 50.000 de euro care s-a întors acasă. Unchiul miresei a fost ucis de vărul ginerelui

0
0
Publicat:

Noi detalii au fost dezvăluite în urma conflictului sângeros care a avut loc sâmbătă în Craiova și în urma căruia un bărbat a murit.

Bărbatul ucis sâmbătă era unchiul minorei FOTO Captură
Bărbatul ucis sâmbătă era unchiul minorei FOTO Captură

Potrivit ultimelor informații, scandalul a pornit în urma unei căsătorii nereușite. Bărbatul care a murit în urma luptelor cu bâte, topoare şi cuţite este unchiul miresei, iar ucigașul este vărul ginerelui, transmite Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate, mireasa a fost "vândută" pentru 50.000 de euro, însă, ea a decis să se întoarcă la părinţi la un an de la nuntă.

Povestea a început în 2023, când cele două familii au decis să îşi căsătorească doi dintre copii. La acea vreme, mireasa avea 16 ani şi s-a mutat în casa celui care i-a devenit soţ, un tânăr care acum are 24 de ani.

Familia băiatului a plătit pentru fată suma de 50.000 de euro. La un an de la nuntă, ea s-a întors în casa părintească şi a spus că nu îşi mai doreşte să locuiască în casa socrilor.

La scurt timp după ce fata a revenit la părinţi, familia soţului şi-a cerut banii înapoi. Însă, familia tinerei a refuzat şi, ulterior, au început amenințările din ambele părţi. Potrivit tradiţiei, dacă mireasa se întoarce acasă, părinţii ei trebuie să restituie suma care le-a fost oferită.

Mai mult, anul trecut, mireasa a făcut plângere la poliție că era amenințată de bărbatul ei și a obținut astfel un ordin de protecție pentru şase luni.

„În urmă cu doi ani sau mai mulţi, cele două părţi au dorit să îi căsătorească, fără ca părinţii fetei să fie de acord cu această căsătorie. Au început ameninţările: verii sau neamurile băiatului veneau mereu la fată şi ameninţau mereu părinţii că vor face discuţii, că îi vor tăia, că-i va omorî", a spus liderul romilor, Vasile Velcu Nazdravan, pentru Antena 3 CNN.

Certurile dintre cele două familii au degenerat ieri şi, în urma violentelor petrecute în cartierul Romanești, unchiul miresei a fost ucis de vărul ginerelui. Soţul fetei nu a participat la scandal. Potrivit Antena 3 CNN, el era acasă şi, recent, el a fost bătut de iubitul unei alte fete.

Erau aproape 20 de martori pe stradă, sâmbătă, când cele cinci mașini s-au acroșat în trafic, iar din ele au coborât indivizi înarmați cu bâte, topoare şi cuţite. În Craiova, poliţiştii au instituit o zonă specială de siguranță publică, iar peste 100 de mascați, polițiști și jandarmi patrulează permanent.

Craiova

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat
playtech.ro
image
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum i-a schimbat Arnold Schwarzenegger viața Nadiei Comăneci: "Îl vedeam deseori"
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
De ce să nu săruți bebelușii în primele luni de viață. Medicii arată un risc chiar și la copiii sănătoși
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunțul momentului despre vârsta de pensionare în România
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Sărbătoare în familia regală britanică! Prințul Harry împlinește 41 ani. Care e, de fapt, numele său real

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos