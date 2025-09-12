Momentul în care doi șoferi au oprit maşinile și s-au luat la pumni pe o stradă din Cluj

Un incident violent petrecut în plină zi la Cluj-Napoca a atras atenția trecătorilor și şoferilor aflaţi în trafic. Doi conducători auto au lăsat volanul pentru a-și rezolva conflictul cu pumnii, chiar în mijlocul străzii, momentul fiind surprins şi distribuit pe reţelele sociale.

Strada Mangalia din Cluj-Napoca a fost vineri, 12 septembrie, scena unor momente tensionate în trafic, după ce doi șoferi nervoși au recurs la violență. Incidentul s-a petrecut în zona din spatele Camerei de Comerț Cluj și a fost surprins de participanții la trafic, imaginile fiind ulterior distribuite pe rețelele sociale.

În filmările postate online se vede cum cei doi conducători auto, blocați într-o coloană, ies din vehiculele lor vizibil nervoși. După câteva replici aprinse, conflictul escaladează rapid: bărbații se îmbrâncesc și încep să-și aplice lovituri de pumni, sub privirile stupefiate ale celorlalți șoferi aflați în trafic.

În cele din urmă, un trecător intervine și reușește să-i despartă.

„Nu se merită”, se aude el spunându-le celor doi șoferi, care se retrag la mașinile lor, încă bombănind.

Din nefericire, astfel de conflicte spontane sunt din ce în ce mai numeroase pe străzile din România. La sfârșitul lunii iunie, în Capitală, de exemplu, nu șoferul, ci pasagerul din dreapta acestuia a coborât din mașină și a bătut un alt conducător auto.

La Arad, un șofer de autobuz s-a ales cu maxilarul fracturat în trei locuri și a avut nevoie de cinci săptămâni de îngrijiri medicale, după ce a fost bătut de un călător.

În februarie, mai mulți indivizi s-au năpustit cu bâte și răngi asupra mașinii unui bărbat de 36 de ani, în timp ce aștepta la un semafor, în municipiul Brăila, iar exemplele nu se opresc aici.