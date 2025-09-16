Video Bătaie între mai multe persoane pe un bulevard din Ploiești. Scandalul ar fi pornit de la neînțelegeri în trafic

Mai multe persoane au fost implicate, luni seara, 15 septembrie, într-un conflict în stradă, la Ploiești. Polițiștii consideră că violențele au izbucnit pe fondul unor neînțelegeri în trafic.

„La data de 15 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești au fost sesizați, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la existența unui conflict spontan între mai multe persoane, incident produs pe Bulevardul București din municipiul Ploiești.

În virtutea atribuțiilor legale conferite de lege și cu celeritatea impusă de împrejurările sesizării, echipajele operative s-au deplasat de îndată la locul indicat. La momentul sosirii acestora, însă, persoanele participante la altercație nu mai erau prezente, împrejurare care a impus demararea de urgență a unor activități investigative menite să clarifice situația de fapt”, transmite IPJ Prahova într-un comunicat.

Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, conflictul ar fi pornit pe fondul unor neînțelegeri survenite în trafic. Mai mulți conducători auto și pasageri au coborât din mașini și au luat parte la altercație.

„Chiar dacă, până la acest moment, nu au fost depuse plângeri ori sesizări directe de către persoanele implicate, polițiștii prahoveni au procedat, din oficiu, la declanșarea formalităților legale, urmărind identificarea tuturor participanților și stabilirea răspunderii juridice a fiecăruia”, adaugă sursa citată.

În prezent, polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și efectuează verificări operative pentru a localiza autoturismele suspecte de implicare, cu scopul de a contura o imagine completă a circumstanțelor în care a izbucnit conflictul.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reafirmă, prin aceste acțiuni, atât fermitatea cât și caracterul proactiv al intervenției sale, în vederea apărării ordinii de drept, a siguranței publice și a valorilor fundamentale ocrotite de lege.