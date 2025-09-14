Polițiștii au reținut încă trei bărbați implicați în scandalul soldat cu un omor pe o stradă din Craiova. Procurorii au extins cercetările

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiști, iar alte două persoane au fost prinse sub acuzația de implicare în scandalul violent care a avut loc, vineri dimineață, în municipiul Craiova, soldat cu rănirea mai multor persoane.

Procurorii au extins cercetările și au reținut alte 3 persoane implicate în scandalul soldat cu moartea unui om

În dimineața zilei de 13 septembrie, un conflict între mai multe persoane din Craiova a degenerat într-o încăierare violentă, soldată cu rănirea mai multor oameni. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Poliției municipiului Craiova, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, au desfășurat cercetări pentru a stabili circumstanțele incidentului și identitatea celor implicați.

„Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Poliției municipiului Craiova au desfășurat activități investigativ-operative și de cercetare sub directa coordonare a procurorilor criminaliști din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, precum și a altor doi bărbați, de 17 și 47 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea polițiștilor” transmite IPJ Dolj printr-un comunicat de presă.

Ancheta continuă pentru a identifica și alți eventuali participanți la conflictul care a îngrozit România.

Bărbații reținuți de oamenii legii vor fi duși în fața judecătorului cu propuneri de măsuri preventive

„În același timp, cercetările au fost extinse, pentru a se stabili dacă au fost și alte persoane prezente la fața locului, la momentul incidentului.

În cursul acestei zile va fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive” mai precizează instituția.

Conflictul sângeros de pe o stradă din Craiova care a îngrozit România

Un conflict cu bâte și topoare, izbucnit sâmbătă dimineață pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a murit, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj a fost sesizat despre altercația violentă în care erau implicate mai multe persoane, iar la fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi.

„Un bărbat zace pe asfalt într-o baltă de sânge, fără suflare. Zeci de persoane, aflate în mai multe autoturisme, s-au încăierat în plină stradă. După ce au coborât, au folosit bâte, topoare, macete, cuțite și alte arme albe. Confruntarea s-a încheiat tragic: până în acest moment a fost confirmat un deces”, a precizat Sindicatul Europol.

O parte dintre cei implicați au reușit să părăsească zona, însă au fost prinși la scurt timp în localitatea Braniște.