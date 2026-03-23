Video Polițist de frontieră mușcat de un suspect, în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației. Țigări de contrabandă de 100.000 de euro

Un polițist de frontieră a fost rănit după ce a fost mușcat de un suspect, în timpul unei misiuni de urmărire desfășurate în Sighetu Marmației. Bărbatul, bănuit de contrabandă, a devenit violent în momentul în care agenții au încercat să-l imobilizeze.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul a avut loc în timpul unei acțiuni de combatere a contrabandei. Polițiștii de frontieră au încercat să oprească în trafic o dubă pentru verificări, însă șoferul a ignorat semnalele și a accelerat, încercând să scape.

După o scurtă urmărire, bărbatul a abandonat vehiculul și a fugit pe un câmp din apropiere. Agenții au pornit în urmărirea acestuia și au reușit să-l prindă, însă în momentul imobilizării, suspectul a devenit extrem de agresiv, conform presei locale.

În timpul intervenției, acesta l-a mușcat de mână pe unul dintre polițiști, provocându-i o rană. Un alt agent a intervenit pentru a-l calma și a-l ajuta la imobilizare. Imediat după intervenție, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță, iar polițistul mușcat a primit îngrijiri de specialitate.

În urma verificării dubei, polițiștii au descoperit țigări de contrabandă în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, dar și pentru infracțiuni legate de contrabandă.