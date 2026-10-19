Ploșnițe în 13 spații ale Spitalului Colentina. Jumătate din Secția de Neurologie a fost închisă

Șase pacienți de la Spitalul Colentina din Capitală au fost mutați după ce ploșnițe au fost descoperite la Secția de Neurologie. Conducerea unității medicale a dispus izolarea și igienizarea spațiului afectat.

Ploșnițe, descoperite la încă un spital din București Foto: arhivă, adevărul

Intervenția a avut loc imediat după identificarea insectelor, măsurile fiind luate pentru a limita răspândirea acestora și pentru a preveni apariția unor noi cazuri în alte zone ale spitalului.

Potrivit conducerii unității medicale, ploșnițele ar fi fost aduse, cel mai probabil, din exterior. Zona afectată a fost izolată și supusă unor proceduri de igienizare, iar operațiunile de dezinfecție și tratare a încăperilor sunt repetate, conform protocoalelor în vigoare.

Cei șase pacienți au fost mutați pe un alt palier al spitalului, pentru a preveni orice risc asociat prezenței insectelor, potrivit TVR Info.

Conducerea spitalului susține că situația este sub control

Reprezentanții Spitalului Colentina susțin că situația este sub control și că ploșnițele nu au fost identificate în alte zone ale unității medicale. Până în prezent, nu există indicii că focarul s-ar fi extins în restul spitalului.

Procedurile de igienizare și tratare a spațiului afectat sunt repetate pentru a preveni reapariția insectelor și răspândirea acestora în alte încăperi.

Incidentul de la Spitalul Colentina vine la aproximativ două luni după ce o altă unitate medicală din Capitală s-a confruntat cu o situație similară.

Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și-a suspendat temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce ploșnițe au fost descoperite într-unul dintre saloane.

În acel caz, aproximativ 30 de pacienți au fost externați sau redirecționați, iar activitatea secției a fost suspendată temporar.

Cum se răspândesc ploșnițele și unde se ascund

Ploșnițele de pat se pot ascunde în cusăturile saltelelor, în mobilier, în crăpăturile din parchet și în spațiile greu accesibile din apropierea paturilor. Ele pot ajunge dintr-o încăpere în alta prin fisuri sau prin intermediul obiectelor infestate, precum hainele, bagajele și piesele de mobilier.

În clădirile cu multe camere și spații comune, cum sunt spitalele, identificarea și izolarea unei infestări pot fi mai dificile. Din acest motiv, intervenția rapidă și verificarea atentă a încăperilor sunt importante pentru a limita răspândirea insectelor.

Ploșnițele sunt active mai ales noaptea, când ies din ascunzători pentru a se hrăni cu sânge. Prezența lor poate fi depistată prin verificarea cusăturilor saltelelor, a picioarelor paturilor, a mobilierului și a crăpăturilor din apropierea zonelor de dormit.

Mușcăturile pot provoca leziuni roșiatice, umflături și mâncărimi intense. Reacțiile diferă de la o persoană la alta, iar unele persoane pot să nu prezinte semne vizibile.

Scărpinarea repetată poate leza pielea și favoriza apariția unor infecții bacteriene.

Mușcăturile apar uneori în grupuri sau în linie, însă aspectul lor poate fi confundat cu cel al înțepăturilor provocate de alte insecte. Identificarea ploșnițelor în mediul în care se află persoana ajută la stabilirea cauzei.

Eliminarea ploșnițelor poate necesita mai multe operațiuni de dezinsecție, în funcție de amploarea infestării și de ciclul de dezvoltare al insectelor. O singură intervenție nu garantează întotdeauna eliminarea completă a acestora, mai ales dacă au rămas ouă sau exemplare ascunse în locuri greu accesibile.