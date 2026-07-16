search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Pîslaru răspunde ironiei DIICOT după perchezițiile de la Casa de Pensii: „În general apreciez umorul”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a reacționat după postarea publicată de DIICOT pe pagina oficială de Facebook, mesaj care a fost interpretat ca o ironie la adresa sa. Oficialul spune că, deși apreciază umorul, situația actuală implică persoane vulnerabile și nu ar trebui tratată cu ironii.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru FOTO Mediafax
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru FOTO Mediafax

„Am văzut ironia din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și, în alte condiții, ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba despre oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă”, a transmis Dragoș Pîslaru, pe FB.

Ministrul a susținut că este nevoie de o colaborare mai bună între instituțiile statului și a propus realizarea unui protocol care să pună pe primul loc protejarea persoanelor vulnerabile afectate de astfel de intervenții.

„În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”, a mai precizat acesta.

În replica sa, Pîslaru a arătat că ancheta de la Casa de Pensii trebuie privită separat de cazul Bihor, deoarece nu implică persoane vulnerabile și intervenții care să afecteze sănătatea acestora.

„În cazul de la Casa de Pensii, fiind o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a peste 400 de oameni vulnerabili, nu simt absolut nicio nevoie să fi fost informat prealabil în vreun fel. Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea”, a declarat ministrul interimar.

Reacția lui Pîslaru vine după ce DIICOT a publicat miercuri, 15 iulie, un mesaj despre perchezițiile desfășurate într-un dosar privind fraudarea sistemului de pensii. Postarea a fost însoțită de o imagine cu textul: „Astăzi suntem și la Casa de Pensii! Scuze că nu am anunțat înainte!”.

Postarea DIICOT a fost interpretată ca o ironie adresată lui Dragoș Pîslaru, în contextul scandalului declanșat după revocarea Alexandrei Zară de la conducerea ANPDPD, ministrul reproșându-i atunci că nu a fost informat înainte de acțiunea procurorilor în centrele din Bihor.

În mesajul său, DIICOT a prezentat rezultatele unei anchete privind un mecanism prin care persoane ar fi obținut în mod fraudulos vechime în muncă și, ulterior, drepturi de pensie.

Potrivit procurorilor, mai multe societăți comerciale și asociații fără activitate ar fi fost folosite pentru a înregistra fictiv persoane ca angajați. Prin introducerea unor declarații fiscale nereale în bazele de date ale ANAF, beneficiarii ar fi obținut în mod fraudulos stagii de cotizare și vechime în muncă.

Fosta șefă ANPDPD: „Dacă îl informam, comiteam o infracțiune”

Alexandra Zară, fosta președintă a ANPDPD, a declarat că motivul revocării sale a fost faptul că nu l-ar fi informat pe ministrul Pîslaru înainte de intervenția procurorilor DIICOT la centrele pentru persoane cu dizabilități din Bihor. DETALII AICI

Aceasta a susținut că o astfel de informare ar fi fost ilegală.

„Dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune prevăzută de Codul Penal”, a afirmat Alexandra Zară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Cinci reținuți în dosarul DIICOT al fraudării vechimii pentru 860 de pensionari. Un funcționar ar fi „dat în primire” și a scăpat cu control judiciar
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Cum o să arate FCSB cu noul Dobrin în teren. Sistemul în care ar putea juca echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
digisport.ro
image
Testament schimbat în secret cu șase luni înainte de moarte! Averea de până la 2 miliarde de franci a unui celebru colecționar de artă a ajuns în instanță
click.ro
image
Cum a fost regizată vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni. Primar: "Au fost aduși cu autocarele AUR. Și-au luat legumele și au plecat”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
observatornews.ro
image
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
cancan.ro
image
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
A promovat Bacalaureatul, dar a fost declarat respins după contestație. De ce i-a fost scăzută nota unui elev de la 7,25 la 4,90
playtech.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
digisport.ro
image
Femeie de 40 de ani, găsită fără viață în locuința cuprinsă de flăcări. Martorii au încercat să o salveze: „Băi, ferească Dumnezeu!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Grevă în spitalele din România. NU se vor face consultații și operații
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Satul din Grecia unde timpul pare că s-a oprit. Aici crește cel mai bătrân măslin din lume, care are 3.000 de ani
click.ro
image
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
click.ro
image
Ce l-a răpus pe Sam Neill. Managerul actorului a făcut publică adevărata cauză a morții
click.ro
FotoJet (86) jpg
”Și sexul este un limbaj!” Fotografii incendiare: a apărut în Playboy, fără lenjerie intimă. Diva, mai sexy ca niciodată
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destin sfâșietor! Povestea celor doi alpiniști români care și-au găsit sfârșitul în Alpi, chiar în perioada în care își sărbătoreau aniversările
image
Satul din Grecia unde timpul pare că s-a oprit. Aici crește cel mai bătrân măslin din lume, care are 3.000 de ani

OK! Magazine

image
Momentul emblematic al costumului de baie al Prințesei Stéphanie de Monaco a fost recreat

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul