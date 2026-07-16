Pîslaru răspunde ironiei DIICOT după perchezițiile de la Casa de Pensii: „În general apreciez umorul”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a reacționat după postarea publicată de DIICOT pe pagina oficială de Facebook, mesaj care a fost interpretat ca o ironie la adresa sa. Oficialul spune că, deși apreciază umorul, situația actuală implică persoane vulnerabile și nu ar trebui tratată cu ironii.

„Am văzut ironia din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și, în alte condiții, ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba despre oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă”, a transmis Dragoș Pîslaru, pe FB.

Ministrul a susținut că este nevoie de o colaborare mai bună între instituțiile statului și a propus realizarea unui protocol care să pună pe primul loc protejarea persoanelor vulnerabile afectate de astfel de intervenții.

„În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”, a mai precizat acesta.

În replica sa, Pîslaru a arătat că ancheta de la Casa de Pensii trebuie privită separat de cazul Bihor, deoarece nu implică persoane vulnerabile și intervenții care să afecteze sănătatea acestora.

„În cazul de la Casa de Pensii, fiind o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a peste 400 de oameni vulnerabili, nu simt absolut nicio nevoie să fi fost informat prealabil în vreun fel. Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea”, a declarat ministrul interimar.

Reacția lui Pîslaru vine după ce DIICOT a publicat miercuri, 15 iulie, un mesaj despre perchezițiile desfășurate într-un dosar privind fraudarea sistemului de pensii. Postarea a fost însoțită de o imagine cu textul: „Astăzi suntem și la Casa de Pensii! Scuze că nu am anunțat înainte!”.

Postarea DIICOT a fost interpretată ca o ironie adresată lui Dragoș Pîslaru, în contextul scandalului declanșat după revocarea Alexandrei Zară de la conducerea ANPDPD, ministrul reproșându-i atunci că nu a fost informat înainte de acțiunea procurorilor în centrele din Bihor.

În mesajul său, DIICOT a prezentat rezultatele unei anchete privind un mecanism prin care persoane ar fi obținut în mod fraudulos vechime în muncă și, ulterior, drepturi de pensie.

Potrivit procurorilor, mai multe societăți comerciale și asociații fără activitate ar fi fost folosite pentru a înregistra fictiv persoane ca angajați. Prin introducerea unor declarații fiscale nereale în bazele de date ale ANAF, beneficiarii ar fi obținut în mod fraudulos stagii de cotizare și vechime în muncă.

Fosta șefă ANPDPD: „Dacă îl informam, comiteam o infracțiune”

Alexandra Zară, fosta președintă a ANPDPD, a declarat că motivul revocării sale a fost faptul că nu l-ar fi informat pe ministrul Pîslaru înainte de intervenția procurorilor DIICOT la centrele pentru persoane cu dizabilități din Bihor. DETALII AICI

Aceasta a susținut că o astfel de informare ar fi fost ilegală.

„Dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune prevăzută de Codul Penal”, a afirmat Alexandra Zară.