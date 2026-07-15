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Video DIICOT, mesaj cu tentă ironică la adresa lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte!” Postarea, taxată de internauți

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DIICOT a postat miercuri, 15 iulie, pe pagina oficială de Facebook, un mesaj despre perchezițiile efectuate într-un dosar de fraudă cu pensii, însoțit de o imagine pe care apare textul: „Astăzi suntem și la Casa de Pensii! Scuze că nu am anunțat înainte!”. Postarea a fost interpretată în spațiul public ca o ironie la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care a demis-o pe Alexandra Zară pentru că nu l-a informat în avans despre o acțiune a procurorilor DIICOT la azilele din Bihor. 

Mesajul postat de DIICOT Foto: FB/DIICOT
Mesajul postat de DIICOT Foto: FB/DIICOT

În postarea publicată pe FB, DIICOT prezintă rezultatele unei anchete privind un mecanism prin care sute de persoane ar fi obținut în mod fraudulos vechime în muncă și, ulterior, dreptul la pensie sau pensii mai mari.

„FIRME-FANTOMĂ. VECHIME FICTIVĂ. PENSII PLĂTITE DIN BANI PUBLICI. DIICOT a oprit un mecanism prin care vechimea în muncă era cumpărată cu sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei”, au transmis procurorii.

Potrivit anchetatorilor, societăți comerciale fără activitate și asociații nonprofit erau folosite pentru înregistrarea retroactivă, ca angajați, a unor persoane care nu lucraseră niciodată în cadrul acestora. „Prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale D112 cu informații nereale, beneficiarilor li se crea, în mod fictiv, vechime în muncă și stagii de cotizare”, se arată în comunicat.

DIICOT susține că, în cinci ani, mecanismul a generat vechime fictivă pentru peste 860 de persoane, iar peste 170 dintre acestea au folosit datele false pentru a obține pensii sau majorarea cuantumului acestora.

„În unele cazuri, au fost acordate pensii unor persoane care, în lipsa perioadelor de activitate introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept. Prejudiciul calculat până la 31 decembrie 2024 este de aproximativ 7 milioane de lei și continuă să crească”, au precizat procurorii.

DIICOT a anunțat că procurorii au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.

Imaginea publicată de DIICOT conține și mesajul: „Astăzi suntem și la Casa de Pensii! Scuze că nu am anunțat înainte! (...) Pentru o societate mai sigură”, formulare pe care numeroși utilizatori au interpretat-o drept o ironie la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în contextul controversei privind revocarea fostei șefe a ANPDPD, Alexandra Zară.

Scandalul azilelor din Bihor. Șefa demisă de ministrul Muncii rupe tăcerea: „Dacă îl informam, comiteam o infracțiune”

Ironia DIICOT nu a fost pe placul oamenilor 

Mai multe persoane au considerat că mesajul este nepotrivit pentru o instituție publică și au acuzat DIICOT că recurge la „miștocăreală”.

„Ironie de doi lei, de la oameni de doi lei, plătiți bine din banii noștri!”, a scris un internaut.

„Ironie de prost gust! Faceți-vă corect jobul. Cine greșește trebuie să plătească! Însă glumițele astea pe Facebook nu au niciun haz și nu se potrivesc unei instituții serioase. Spor la treabă!”, a comentat o altă persoană.

„Vă țineți de miștouri pe Facebook? Mi-ar crăpa obrazul de rușine”, a fost reacția unui alt utilizator.

„Trăim într-o țară bananieră, unde instituțiile statului se ocupă de miștocăreală”, a scris altcineva. 

„Unii din DIICOT sunt și analfabeți funcționali. Nu mai semnalizați, vă rog, că va ști oricum toată țara cât de capabili sunteți”, a adăugat o altă persoanăă.

Șefa demisă de ministrul Muncii rupe tăcerea: „Dacă îl informam, comiteam o infracțiune”

Fosta președinte a ANPDPD a declarat că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, i-a comunicat că motivul revocării sale este faptul că nu l-a informat înainte despre acțiunea DIICOT din 30 iunie, desfășurată la centre pentru persoane cu dizabilități din județul Bihor.

„Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune, infracţiune care este prevăzută de Codul Penal. Cu toate acestea, în zilele următoare, întrebările pe acest subiect din partea domnului ministru Pîslaru au continuat. Am răspuns la aceste întrebări, inclusiv în scris, şi mi-am continuat mai departe treaba”, a spus Alexandra Zară. Detalii AICI 

Dragoș Pîslaru a anunțat  revocarea Alexandrei Zară din funcția de președinte a ANPDPD, invocând modul în care instituțiile din subordinea Ministerului Muncii au gestionat intervenția autorităților la centrele ilegale din județul Bihor, coordonate de Viorel Pașca. 

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